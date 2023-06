Ez valóban ő? Felismerhetetlenre torzult az RTL egykori sztárjának arca – Fotók

Jónás Rita öt hosszú éven keresztül volt az RTL Klub Kölyökklub című, gyerekeknek szóló műsorának házigazdája. Miután hozzáment Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok magyar úszóhoz, Amerikába költözött, ahol aztán az előző házasságából született lányát és a két közös lányukat nevelték. A pár végül néhány éve elvált, Darnyira egy másik szőke hölgy személyében talált rá a boldogság. Jónás Rita azóta kétlaki életet él.

Fotó: Schumy Csaba / DFP

Bár képernyőn már nagyon rég láthattuk, az arcára sokan emlékeznek, természetességével hamar belopta magát a nézők szívébe.

Nos, ennek a természetességnek valamilyen rejtélyes okból vége szakadt! Rita legújabb képei valóságos kommentcunamit robbantottak ki a világhálón, a műsorvezető ugyanis döbbenetesen megváltozott, nem túlzás azt állítani, hogy rá sem lehet ismerni. Többen azt is megkérdőjelezik, hogy ez valóban ő!

Nézzétek csak!

Rita, aki a legfrissebb hírek szerint Gábor Zsazsa örökségére pályázik és már fel is vette a kapcsolatot a néhai díva özvegyével, Frédéric von Anhalt herceggel, rendszeresen bombázza az Instagramot különféle szelfikkel, de gyakorlatilag egyiken se sikerül hasonlítania korábbi önmagára, sőt, egy természetes emberi lényre sem.

Mindez csak a szépítő filtereknek "köszönhető"?

Azt nem lehet tudni, hogy Rita átesett-e bármilyen szépészeti beavatkozáson (esetleg többen is), vagy szimplán csak szeret kísérletezi a szépítő effektekkel és valamiért állandóan elszalad vele a ló. Az viszont biztos, hogy a döbbenetes átalakulás az internet népének is feltűnt, a kommentelők nem győztek hüledezni, főleg, miután az egyik szelfi felkerült a Facebook bulvártartalmakat felvonultató csoportjába is.

Többen is azt írják, hogy a két nő nem is lehet ugyanaz a személy, de páran azért vélnek felfedezni némi hasonlóságot, az eltorzult vonások ellenére.

Te mit gondolsz?