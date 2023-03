Zimány Lindának nincs ideje a párkeresésre

Munka és edzés teszi ki leginkább Zimány Linda napjait mostanában. A csinos jogásznő Instagramon egy kommentben árulta el: heti hatszor edz! A Bors felkereste Lindát, hogy elmondja, miért ennyire fontos számára az edzés.

– Nagyon fontos számomra az egészségem megőrzése és a betegségek megelőzése. Most lehet megalapozni, hogy elkerüljük idős korban például a térd- és derékfájást. A derekam már nekem is elkezdett pár éve fájni, ekkor kezdtem a súlyzós edzések mellet piláteszre is járni, ami nagyon jól nyújt, és megdolgoztatja a mélyizmokat. Utóbbi nagyon fontos, főleg egy nőnek, akinek a testének fel kell készülnie egy baba kihordására – taglalta a kisportolt testű Linda, majd így folytatta: – Nekem vannak alapbetegségeim, 2-es típusú diabétesz és pajzsmirigy-alulműködés is, konkrétan orvosi előírás, hogy legalább napi húsz percet, de inkább egy órát mozogjak – árulta el Linda.

– Hetente legalább három-négy alkalommal járok edzeni, de most például nyaralni voltam Miamiban, így belefért a heti hat alkalom is.

A csinos jogásznő elismerte, ennyi edzést beiktatni az életébe bizony lemondással is jár:

− Van, hogy kihagyom az ebédet, és helyette edzeni megyek. Egyébként egészséges a viszonyom az étkezéssel, néha összevissza eszek, de nem vagyok egy érzelmi evő például. A betegségeim miatt is figyelek az étkezésre, éppen ezért szerintem nem baj, ha egy-egy evést néha kihagyok az edzésért.

Az edzés mellett jogászi és üzleti munkáira is koncentrál, ezen felül pedig nem sok mindenre marad ereje: így a párkeresésre sem.

Pont ezen nevettünk a legjobb barátnőmmel, aki Miamiban él, hogy arra panaszkodtam, hogy: jajj, sosem lesz párom! Mire ő: ahhoz ki kéne mozdulnom otthonról! De ahhoz meg nincs kedvem... Valóban kissé mormota életet élek. Dolgozom, edzek, dolgozom, hazamegyek, és alszom. Másra nincs erőm.

– ismerte el nevetve lapunknak a Miamiból épp hazatartó celebritás.

– Most a nyaraláson is azon kaptam magam, hogy este 11-kor az étteremben már csukódott le a szemem, és vártam, hogy hazamenjünk. Győzködnöm kellett magamat, hogy szórakozzak, lazítsak, igyak még egy koktélt! Majd megtudom, ha gyerekem lesz, hogy hétvégén is korán kell kelnem. Addig ki kell élveznem néha a szabadságot.

Linda végezetül elárulta, bízik benne, hogy a tavasz és a nyár meghozza majd a kedvét arra, hogy többször kimozduljon és akár ismerkedjen is.