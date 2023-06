Bódi Sylvi gardróbvásárt tart: Használt bugyi után tangás fürdőruha, törölköző

Gardróbvásárt rendez Bódi Sylvi! Az egykori szépségkirálynő fájó szívvel, de megválik jó pár ruhadarabjától, mivel már nem mennek fel rá.

„Sok izmot szedtem fel felsőtestre"

– Bár fogytam ahhoz képest, mint amikor kimentem Balira, de sok izmot szedtem fel, főleg felsőtestre – kezdett bele lapunknak nyilatkozva Sylvi, aki nemrég tért vissza Magyarországra több hónapnyi Balin való tartózkodás után. A festői tájon kihasználta az óceán adta lehetőségeket, és annyit szörfözött, amennyit csak tudott. Az erőt próbáló sport meg is tette a hatását:

– Kiszélesedett a deltám, a vállaim, így itthon azzal szembesültem, hogy sok ruha nem jó már rám, nem tudom teljesen felhúzni a cipzárt! Kidobni nem szeretek semmit, ezért a kiszelektált ruhadarabok egy részét eladományozom, a másik részét pedig eladom, új életet adva ezzel a ruháknak.

Bevallom, sok darabtól nagyon nehéz szívvel válok meg. Van köztük például olyan Versace estélyi, aminek az eredeti ára kétmillió forint volt. Persze mindent jelentős árengedménnyel adok!

„A világ összes bugyiját eladhattam volna!"

Sylvi elismerte, tudja, hogy az is emeli a termékek értékét, hogy tőle származnak, ő hordta, használta őket egykor. Néhány éve a „használt bugyi vására” hatalmas sikert aratott!

– A világ összes bugyiját eladhattam volna! – emlékezett vissza jókedvűen Sylvi. – Persze jó kis médiafogás volt, hiszen a „használt bugyi” kifejezés kissé félreérthető volt. Természetesen minden ki volt mosva, nem arról volt szó, hogy „műsoros” lenne – tette hozzá nevetve a csinos szörfös, aki leszögezte, ezúttal nem a fehérneműk lesznek a fókuszban.

Használt pohár és törölköző is eladó

– Néhány tangás bikinit meghirdettem, azokra már több vevő is sorban áll. De eladom a nevemre gravírozott boros poharat, amiből egy nagyszabású szülinapi partimon ittam, és eladásra kerül egy műsorban hordott pólóm és törölközőim is. Tudom, hogy sokaknak számít, hogy tőlem kapják, ezért a legtöbb esetben dedikált fotót is mellékelek – tette hozzá Sylvi, aki leszögezte:

– Itt az ideje gyakorolni az elengedést. Igyekszem nem gyűjtögető életmódot élni. A ruhakészítés az egyik leginkább környezetszennyező ipar. Nekem nem ciki turkálóba járni, és a barátnőimmel is szoktunk ruhákat csereberélni. Nem vagyok az a csaj, aki hetente járna shoppingolni. Van olyan melltartóm, amit, kapaszkodjatok meg: még a gimis éveim végén, 1996 körül vásároltam egy debreceni turiban. Egy angol márka, finom, kis push up-os. Az a mai napig tökéletes állapotban van, tart, hordom!

A ruhatáram nagy százaléka 10-15 éves darabokból áll. Ennyire megbecsülöm én a ruháimat!

– újságolta el a rátermett modell.