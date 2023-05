Tóth Vera szívhez szóló sorokkal búcsúzott Suhajda Szilárdtól

Mint ahogy arról mi is írtunk, a péntek reggel Suhajda Szilárd megtalálására indult mentőcsap nem járt sikerrel, így feladták a keresést a Mount Everesten. A magyar hegymászótól azóta már rengetegen elbúcsúztak, családja és volt iskolája mellett, hírességek is méltatták.

Tóth Vera méltó búcsút vett Suhajda Szilártól Fotó: Knap Zoltán

Közéjük tartozik Tóth Vera is, aki az Instagram-oldalán osztott meg egy hosszabb bejegyzést, melyben az elhunyt magyar hegymászót méltatta. A búcsúban a káprázatos hangú énekesnő saját példáján keresztül szemléltette, hogy miért is érti meg Szilárd mászás iránti szenvedélyét. Erre Vera valószínűleg azért is vállalkozott, mert a hegymászó halála eléggé megosztotta a magyar társadalmat.

Vera Suhajda Szilárd mellett érvelt, mint elmondta, a sikernek ára van, a siker az nem velünk született tehetség, hanem kockázat, szorgalom, szenvedély, olykor meg nem értettség, sokszor magányos „műfaj”.

- Kell hozzá sok energia, lélek, szív, szeretet. Én énekesként ugyanúgy Everestet akarok mászni, a csúcsra érni, bevállalni a buktatókat, legfőképpen oxigénpalack nélkül, mert csak így tudom magamnak bebizonyítani, ha ezt meg tudom csinálni, bármire képes vagyok és nem érem be kevesebbel. Mert ebben a testben én vagyok, egyedül, még akkor is, ha a világ legédesebb emberei vesznek körbe. Megengedem magamnak, hogy az álmaimért élhessek, és ha bukom, az bizony látszik, hisz nagy elánnal végzem a dolgom, és ha már csinálom, akkor mindent beleadok. Amíg dolgozom az álmaimon, nem foglalkozik velem a világ, mert evidens hogy sikerülnie kell, és ha ebben a kudarcoktól rettegő társadalomban valami rosszul sül el, azért az ember megkapja a magáét, mert a sok sikertelenségből fakadó frusztráció miatt ma, csak a „happi endeseket”lehet igazán szeretni – írja az énekesnő.

Vera emellett arra is kitért, hogy Szilárd kalandok sorát kereste egy megértő, biztonságos, környezetben. Mint fogalmaz, mert úgy szabadnak lenni, hogy közben egy stabil bázis, a család melege vesz körbe, a legszebb dolog a világon.

Miért kellett? Talán azért, mert az élet adja a halál, a halál pedig az élet értelmét, és aki ennek teljes tudatában él, az már nem ment oda hiába, annak útját a bátorság, a hit jelenti, azok a fogalmak, amelyek lassan kihalnak. Nyugodj békességben ott fent, Szilárd, valószínűleg ennél közelebb most egyikünk sem lehetne az Istenhez, mint te…

– zárta sorait Tóth Vera, a bejegyzésben pedig egy fotót is megosztott Suhajda Szilárdról.