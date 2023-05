Véget ért az önpusztítás, tíz kilót fogyott a magyar Ken baba – fotó

Március elején egy paparazzi fotósorozat miatt került az újságok címlapjára Einwiller Gregor. Most pedig egy pletyka főszereplőjévé vált, azt beszélik egy facebookos csoportban, neki is azzal a „csodaszernek” tartott veszélyes, ám vényköteles gyógyszerrel szabadult meg fölös kilóitól, amit a sztárvilágban előszeretettel használnak. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar Ken baba súlyos depressziója és pánikbetegsége miatt jelentős súlyfelesleget szedett magára. Az utcára is csak ritkán lépett ki, gyakorlatilag a négy fal közé zárta magát, és kényszerevővé vált. Amikor szembesült a már említett fényképsorozat után megváltozott külsejével, nehezen, de megrázta magát és úgy döntött, változtatnia kell rossz szokásain.

Fotó: Bors

„Egészséges életmódba kezdtem”

A fiatal férfi hosszú hónapok után kedden vállalt újra szereplést az egyik kereskedelmi televízió reggeli műsorában. Az tény, hogy sokat változott, ráadásul előnyére, de hogy minek köszönhető a fogyása, azt ő maga mondta el. Ugyanis a Ripost azzal kereste meg, mi igazi a pletykákból, valóban azzal a gyógyszerrel fogyott le, amit eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki? Vagy valami más módszer segített? Egy biztos, nem örült a lap hívásának, és egyértelmű választ sem adott a kérdésre.

– Köszönöm szépen a dicséretet, de úgy gondolom, senkinek semmi köze ehhez, ez az én magánügyem – kezdte Greg.

Arról viszont örömmel mesélek, hogy öt hét alatt sikerült tíz kilótól megszabadulnom. Főleg a kiegyensúlyozottságomnak, a nyugodtságomnak, és annak köszönhető, hogy végre a lelkem megpihent.

Lement rólam az a mindennapos nyomás, ami a volt kapcsolatom után rajtam maradt. Mindent el tudtam engedni, és egészséges életmódba kezdtem. Újra sportolok, és csak magamra fókuszálok – jelentette ki.

Hosszú hónapok után először vállalt televíziós szereplést (Fotó: RTL)

Rengeteget bántották megváltozott külseje miatt

Greg nem ítéli el senkit azért, ha végső elkeseredettségükben „tiltott szerekhez” nyúlnak. Ő pontosan tudja, milyen érzés megfelelni a mai világban az elvárásoknak. Nem tagadja, ő is sok mindenre képes a nyomás alatt.

A saját bőrömön is megtapasztaltam már, milyen ártóak tudnak lenni a negatív kommentek. Sok esetben nem tudják az emberek, hogy mi állhat a hízás mögött, miközben gyakran lelki okai vannak.

Csakúgy, mint nálam volt, hiszen önhibámon kívül lettem depressziós, időközben kényszerevő lettem. Sok hírességről tudok, aki ezzel a „módszerrel” fogyott le, és mégis úgy adja elő magát, mintha fitneszlady lenne, és egy edzőteremben, komoly küzdelem árán érte volna el a célját. Tudom, kik azok a modellek, influenszerek, hírességek, akik szintén ezt a megoldást választották. Mégis azt javasolnám, mindenki foglalkozzon a saját dolgával – fakadt ki.

Életében minden visszaállt a régi kerékvágásba, de még van mint "dolgoznia" (Fotó: Einwiller Gregor)

Még 5-6 kilótól szeretne megszabadulni

Greg számára fordulópont volt a két hónappal ezelőtt készült fotósorozat megjelenése. Sok üzenetet kapott, ebből a legtöbb támogató, pozitív hangvételű volt. A bántó szándékú megjegyzésekkel megpróbál nem foglalkozni, de ez nagyon nehéz számára, mert mint mondja, a külseje miatt ért sérelmek mélyen a szívéig tudnak hatni.

– Igaz az a mondás, minden rosszban van valami jó, mert miután 'lebuktattak', nem kellett tovább rejtőzködnöm.

Ebbe tudtam belekapaszkodni, és abba a rengeteg pozitív levélbe, amit az emberektől kaptam. Nem volt könnyű megráznom magam, de sikerült.

Engem azzal sem tudnak megbántani, ha leb...znak, egyetlen sebezhető pontom van: a külsőm. Sokan ezt használták ki, jócskán kaptam durva, gúnyolódó üzenetet is. Fájópont volt, ezért kellett változtatnom. Tudtam, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy úgy nézzek ki – mondta, majd hozzátette: tovább küzd, hogy újra a régi önmagát lássa a tükörben.

– Nagyon jól haladok, de szeretném visszanyerni a magabiztosságomat, az egómat, a pozitív szemléletemet, és nem utolsósorban a külsőmet, ezért pedig mindent megtennék. Ki merem jelenteni, hogy boldogabb vagyok, mint valaha.

Megnyugodtam, egy óriási kő esett le a szívemről és a lelkemről. Minden visszatért a régi kerékvágásba.

Olyan vagyok, mint Marilyn Monroe, lehet, hogy ebbe fogok egyszer belehalni, a külsőm tesz a sírba, ezért nekem erre jobban oda kell figyelni. Tele vagyok célokkal, már tudom, mit akarok. Még 5-6 kilót szeretnék fogyni, de ha belenézek a tükörbe, már tudok mosolyogni – mondta.