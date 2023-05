"Sanszos, hogy vége..." - reagált a pletykákra Sydney van den Bosch

Az elmúlt hetekben több pletyka is napvilágot látott, melyekben azt állították: vége Kárpáti Rebeka és Sydney van den Bosch barátságának. Már a feltételezés is meglepő, hiszen 13 éve elválaszthatatlanok, s a legnehezebb pillanatokban is számíthattak egymásra. Rebeka például abban az időszakban is Sydney mellett állt, mikor az életét mentve komoly egészségügyi beavatkozásra vállalkozott, de azt is sokszor az emberek tudtára adta, hogy véletlenül se bántsák a barátnőjét, mert akkor a "torkukat harapja". Ám az örök szövetség felbomlani látszik...

Vége Sydney van den Bosch és Kárpáti Rebeka barátságának? (Fotó: TV2)

Legalábbis a kommentelők szerint, akik kiszúrták, hogy már egy jóideje nem látható együtt a két szépség. Elmaradtak a megszokott közös fotók, nyilvánosan sem mutatkoznak már együtt, illetve még csak egymás tartalmait sem lájkolják. A mai világban ez már épp elég ahhoz, hogy egy-egy pletyka alapjául szolgáljon... De vajon mi lehet az igazság?

- Csak nekem tűnt fel, hogy Sydney nem volt ott a “legjobb” barátnője, Kárpái Rebeka üzletmegnyítóján?! Összevesztek volna? - tette fel valaki a kérdést Redditen, amire igyekeztek legjobb tudásuk szerint válaszolni a felhasználók. Sokaknak ugyanúgy feltűnt például, hogy a két lányt már hónapok óta nem lehet együtt látni.

Hetek, hónapok óta nincs semmi közös posztjuk, de még csak nem is lájkolják egymás tartalmait, úgyhogy sanszosan vége a BFF-ségnek

- mutatott rá valaki a gyanús jelekre.

Lapunk igyekezett a pletykák végére járni, hogy megtudhassuk, mi az igazság. Elsőként Rebekát próbáltuk elérni, ám a csinos modell nem válaszolt hívásainkra, Sydney viszont reagált a híresztelésekre.

Jelenleg az időnk nagyobb részét a szakmai elfoglaltságainknak szenteljük, de nincs közöttünk ellentét. Rebeka üzletmegnyitójának időpontjában is éppen a Szerencsekerék új évadát forgattuk

- oszlatta el a kételyeket a TV2 vetélkedőjének csinos háziasszonya, aki egyébként nemrég egy kampányban is együtt szerepelt Rebekával.