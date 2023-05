Rúzsa Magdi édes családi fotóval nosztalgiázott

Mint arról korábban beszámoltunk, Rúzsa Magdi és családja hazautazott a Vajdaságba kikapcsolódni és meglátogatni a gyökereit. Mindezt azért teheti meg, mert hármasikrei, Keve, Lujza és Zalán már elég nagyok lettek egy hosszabb utazáshoz.

Rúzsa Magdi / Fotó: YouTube

A Horgász-sziget gyönyörű naplementéjét csodálva az énekesnőben feltörtek a gyermekkori emlékek. Nem volt mindig könnyű a gyermekkora, de mégis szeretetben gazdag volt. Magdi rajongói felé is kitárta a benne feltörő érzelmeket.

- Volt azért ott szép is és tanítás a diófa tövében, a könnyek és nevetések súlya alatt. Volt oka a lehetetlen helyzeteknek, a kilátástalanságnak. Ha ütött, és megtört bennünket ott a sors keze, azért kaptunk is. Mindez megtanított bennünket összetartozni, jó szomszédnak vagy rokonnak lenni. Akárhogy is, de szükségünk volt egymásra, hát összefogtunk. Ha semmink nem volt, nem volt, ha meg volt megosztottuk. Kicsik, nagyok – olvasható az énekesnő bejegyzésében.

- Mégis csak van valami ebben a vajdasági levegőben, létben, ami megbabonáz újra és újra, a maga szomorú, olykor meg vidám múltjával együtt. Sose hittem volna, hogy könnybe lábadt szemmel fogom majd megmutatni a gyerekeimnek ezt a naplementét, ami csak itt van a világon egyedül. S közben nézem az arcukat s látom bennük a Krivajban békászó kicsi Magdit, meg a Horgász-szigeten betyárkodó kicsi Vilit. Aztán összemosódik előttem a kép és elcsuklott hangon mondom: - No itt született, anya meg apa – írta érzelmes posztjában Rúzsa Magdi.