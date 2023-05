Rubint Réka nagy titkot árult el: ez a sikeres párkapcsolat titka

Schobert Norbira és Rubint Rékára sokan mondanak hideget és meleget, azt azonban senki nem tagadhatja, hogy nagyon szeretik egymást. Már hosszú éve házasok, és sosem röppent fel olyan pletyka, miszerint valamilyen probléma merülne fel a kapcsolatukban. A családjuk nagyon összetartó és szeretetteljes, ketten pedig harmonikusan és kiegyensúlyozottan működnek együtt. Most pedig Réka elárulta, hogyan csinálják.

Nemrégiben a Ripost számolt be arról, hogy Schobert Norbi és Rubint Réka családja mennyire összetartó és szeretetteljes. Minden családi eseményt megünnepelnek, nem esnek áldozatul a szürke hétköznapoknak, minden jeles eseménynek megadják a módját. De nem csak a szűk családi kör köteléke erős: Rubint Réka nagyon fontosnak tartja, hogy minden rokona számíthasson rá. A követőiért is felelősséget érez, nagyon szeretné, hogy a vele sportoló emberek megőrizzék az egészségüket, így gondosan odafigyel rájuk is.

Talán éppen ez tartja még mindig ekkora lendületben Rubint Rékát, és ennek köszönhető, hogy már fiatal kora óta ekkora sikereket ér el. Számtalan kazettát és DVD-t kiadott, most pedig - az internet korszakában - nagyon gyakran tesz ki újabbnál újabb videókat, a követőit emellett különféle hasznos tanáccsal látja el, hogy hogyan őrizhetik meg az egészségüket. Nem véletlen tehát, hogy ő az ország első számú fitness ladyje.