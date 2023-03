Megható kép a múltból: Rubint Réka imád nosztalgiázni

Aki figyelemmel kíséri a Schobert házaspár közösségi oldalait, az felfigyelhetett arra, hogy mostanában régi, 20 évvel ezelőtti képeket is megosztanak a követőkkel. Legutóbb éppen Réka osztott meg egy képet, amelyen a házaspár épp fára mászott.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy mi állhat ennek a nosztalgikus hangulatnak a hátterében, így megkerestük Rubint Rékát, aki szívesen mesélt.

Norbi az új telefonjába tette át a képeket, amikor rátalált a régi fotókra. Ezért osztotta meg korábban, most pedig, emlékként dobta fel a telefon, így én is megosztottam.

Mint kiderült, ezután óriási nosztalgikus hangulat lett úrrá a a fitneszedzőn. Réka elárulta, hogy féltve őrzött kincsekként óvják a régi képeiket, emlékeiket, albumjaikat és gyakran átlapozzák ezeket a gyerekeikkel, mesélnek és felidézik a régi nyaralásokat, szülinapozásokat, családi eseményeket.

Szerintem annyira jó, amikor az ember videók , fotók által vissza tudja idézni azokat a pillanatokat, amelyek fontosak voltak számára. Csodálatos dolog fotókat és videókat készíteni, ezért nem csak a családiprogramokra, de minden táboromba is viszek magammal fotóst, aki megörökíti az eseményeket.

Fotó: Facebook

A nyáron Korfun nyaralt a család, ahol az említett kép is készült 20 évvel ezelőtt. Most visszautaztak pont ugyanoda és a gyerekeknek is megmutatták a számukra kedves helyeket.



Elvittük a gyerekeket azokra a helyekre, ahol mi nyaraltunk fiatal korunkban. Óriási nosztalgia volt elmenni ahhoz az apartmanhoz, ahol anno megszálltunk, leülni a lányommal ugyanarra a tengerpartra, ahol ő ült velem másfél évesen. Szívből kívánom, hogy 20 év múlva ugyanígy üljünk, csak akkor már a kis-unokámmal együtt.



- mondta lelkesen Rubint Réka, aki már 22 éve házas Norbival, így van min nosztalgiázniuk, de a jeleben és a jövőben is sok élmény vár még rájuk.