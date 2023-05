Nagy Ő: Lékai-Kiss Ramóna elárulta, mit gondol a versengő csajokról

A Bors ellátogatott a turai kastélyba, ahol jelenleg is folyik a Nagy Ő következő évadának forgatása és ha már ott jártunk, beszélgettünk Lékai-Kiss Ramónával az idei széria főszereplőjéről és persze a szívéért versengő hölgyekről is.

Lékai-Kiss Ramóna ismeri a lányok minden titkát. / Fotó: Markovics Gábor

- Idén második alkalommal van szerencsém részt venni a Nagy Ő-ben mint műsorvezető és hát imádom.

Nem csak a helyszín gyönyörű, de az idei Nagy Ő is az.

Kívül, belül. Most már jó pár napja együtt dolgozunk és volt alkalmam jobban megismerni Jákob Zolit, aki egy végtelenül kedves úriember - kezdte kameránknak Rami, aki úgy érzi, idén több olyan lány is akad a csapatban, akik passzolnak a magyar milliárdoshoz.

- Ebben az évadban azt érzem, hogy nem hogy egy, de több olyan hölgy is akad, akik kívül-belül passzolnak Zolihoz. Úgyhogy itt a kérdés az lesz, hogy Zoli szíve melyikük felé nyílik meg- árulta el a Nagy Ő műsorvezetője, aki természetesen mindent tud a milliárdos üzletember szívéért versengő hölgyekről és az információkat nem is tartja titokban Jákob Zoltán előtt.

Szoros barátság alakult ki a műsorvezető és a Nagy Ő között. / Fotó: Markovics Gábor

-Én képviselem a hölgyeket és az ő erényeiket is, amennyire tudom, de Zolit is próbálom támogatni, mint barát és tanácsokat adok neki. Nyilván én sok időt töltök a csajokkal, amikor Zoli esetleg egy privát randevún van, úgyhogy jól ismerem már őket. Ezeket a kis titkokat meg is osztom Zolival, hogy könnyebb legyen majd számára a döntés meghozása.

Átlátok a csajokon...

- mondta lapunknak Rami.