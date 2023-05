Megszólalt Szabó Ádám és menyasszonya az esküvőről: Miért ne csinálnánk most?

Hatalmas port kavart tavaly novemberben, amikor kiderült: Szabó Ádámra újra rátalált a szerelem. A Sztárban Sztár hetedik évadának nyertese Instagram-oldalán ölelkezős fotókkal árulta el érzelmeit és mutatta meg ország-világnak gyönyörű kedvesét. A tehetséges zenész posztjaiból kiderült, hogy milyen komoly a kapcsolatuk, villámléptekkel haladt, decemberben az eljegyzés is megtörtént.

Nem várnak az esküvővel Szabó Ádámék Fotó: Instagram

Szabó Ádám és kedvese igyekeznek mindent kizárni, óvják magánéletüket, szerelmüket. Eddig nem is szólaltak meg kapcsolatukról, de most a Tények Plusz stábjával kivételt tettek, együtt álltak kamerák elé.

Jennivel nagyon régóta ismerjük egymást, az öccsével egy általános iskolába jártam és onnan én már ismertem. Viszont komolyabb szinte tavaly kezdtünk el így ismerkedni és hála Istennek most már a menyasszonyom is, szóval nagyon jól sikerült ismeretség volt

– árulta el a TV2 exkluzív interjújában az énekes, aki az eljegyzésről is mesélt.

– Sajnos elromlott ez az egész tervem és Jenni jött a ruhatárból megnézni, hogy hol vagyok és hát megtalált a pincér és mondta, hogy hát a párod akar valamit. Én meg azt hittem, hogy rosszul van vagy valami baja van, szaladtam ki az étteremből és a ruhatárba elkaptam pingvin jelmezben. Térdre kényszerített és akkor ott feltettem neki a nagy kérdést, és hála Istennek igent mondott…

A jegyesek arról is beszéltek, hogy nem akarnak várni az esküvővel, egyetértenek abban, hogy az élet ahhoz túl rövid.

– Tényleg, ha már így révbe értünk mindketten és egymás mellett ennyire boldogok vagyunk akkor miért ne csinálnánk most? Nincs értelme várni semmire, az élet is rövid, mi meg egyszerűen nem akarjuk húzni egymás idegeit – mondták boldog egyetértésben.

Jennifer nehezen viseli a negatív kommenteket

A pár boldogságát csak a sok rosszindulatú fröcsögés árnyékolja be, amit szinte nap, mint nap kapnak. De míg Ádám nem foglalkozik a károgókkal, kedvese nehezen viseli.

– Nem élem bele magam, igazából az zavar, most megmondom őszintén, mivelhogy ismert ember párja vagyok így akármihez kezdenék, az mindenféleképpen a negatívból vagy a nullából indul… Nem tudom, hogy miért ilyenek az emberek, de tényleg, hogyha most éppen fodrász lennék, vagy pék, vagy akármi, akkor abba kötnének bele. Megszenvedem én is, meg sokan írják, hogy hát ki kell taposnom azt az utat, ki is taposom. És ki is fogom – fejtette ki véleményét a menyasszony.