Megszólalt a szakember: amiről Kozso fantáziál, az törvénybe ütközik

Kozso először csak viccelt, amikor évekkel ezelőtt beszélt a balatoni delfinekről, de időről időre azóta is emlegeti ezeket a csodálatos emlősöket. Legutóbb éppen Hajdú Péter internetes műsorában volt terítéken a téma, ahol az énekes elmondta, dolgozik azon, hogy sikeresen telepíthessenek delfineket a Magyar tengerbe. Hogy mennyire így van ez, azt jól példázza, hogy tervével megkereste Hanga Zoltánt a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjét, aki bár üdvözölte az ötletet, felvilágosítást adott arról, hogy ez több okból is kockázatos, illetve lehetetlen vállalkozás lenne. A szakember erről szerdán reggel beszélt a Retro Rádióban Bochkor Gáboréknak.

Nem lesznek delfinek a Balatonban... Fotó: YouTube/Frizbi TV





- Nem hivatalosan, de beszéltünk erről Kozsóval és neki is mondtam, hogy az édesvízi delfinek általában trópusi helyeken fordulnak elő. Vagyis ezek a vizek eléggé melegek. Jó kérdés, hogyan lehetne kivitelezni, hogy a Balatonban is éljenek delfinek. Egyrészt a Balatonban időnként tél van és be is fagy bizonyos részeken.

A trópusi éghajlathoz szokott delfinek nem viselnék jól és elég sérülékeny állapotban lennének.

És persze a folyamatos gondoskodást is nehéz lenne megoldani egy nagyjából 500 négyzetkilométer területű tóban - sorolta az ellenérveket Hanga Zoltán, aki kitért arra is, hogy nyilvánvalóan a tó ökoszisztémájában is beállhatnának olyan változások, melyek nem kívánatosak, vagyis a delfinek végletesen megváltoztatnák a Balaton élővilágát. Hanga végül bedobta az aduászt, vagyis megemlített egy a delfinekre és cápákra vonatkozó hazai törvényt.

- Magyarországon az állatvédelmi törvény kifejezetten kimondja 1998-óta, hogy Magyarország területére delfint behozni, tartani, utaztatni és bemutatni tilos.

Ezzel a ténnyel nincs értelme és nem is lehet vitatkozni, így bizonyos, hogy összetört Kozso álma.