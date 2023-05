"Már koncertre sem engedem a lányomat" – háborognak a szülők Marics Peti miatt

Nem csitulnak a kedélyek Marics Peti körül. A minap még az új barátnőjével voltak elfoglalva a rajongói, ma már azonban olyan pletykák láttak napvilágot, melyben azt állítják: illetlen ajánlatokat tesz fiatal lányoknak az énekes. A témában szülők, testvérek szólaltak fel, a történet pedig odáig fajult, hogy egyesek már a gyermekeiket is sem engedik el a ValMar koncertekre – írja a Ripost.

Marics Petit azzal vádolják a szülők, hogy illetlen ajánlatokkal bombázza a fiatal lányokat Fotó: Nagy Zoltán

Mindezt egy XI. kerületi anyukás Facebook-csoportba írták le az érintettek, és az elmondásuk szerint minden történet hasonló. Azaz a lányok elmennek a koncertre, ahol a szülők szerint a ValMar énekese csapja nekik a szelet, majd felajánlja, hogy töltsenek el egy kis időt kettesben. Ha elutasítják az ajánlatot, akkor az énekes még egyszer legalább próbálkozik, majd mintha mi sem történt volna, eltűnik az életükből. Az eset odáig fajult, hogy egy felháborodott hozzátartozó már azt is pedzegette, hogy az ügynek nagyobb visszhang kell, hogy véletlenül se történjen meg mással...

– Mivel többen is írtatok, felszólaltatok, elmondanám, hogy pár héttel ezelőtt a húgom azzal menőzött, hogy ez a macskajancsi Marics gyerek felajánlotta magát neki egy koncert után. Aztán amikor megjelölte a közös képén, akkor Marics írt neki, hogy áll még az ajánlata.

Őszintén remélem, lesz ebből ügy, mert ahogy látom, jelentkeznek szép számban a szülők

– fogalmazott Imre a csoportban, majd egy anyuka is megosztotta a hihetetlennek hangzó történetet.

– Sajnos hozzá tudok szólni a témához, azóta sem engedem már koncertre a lányomat se felügyelettel, se nélküle, ugyanis a szóban forgó fiatalember természetben szerette volna megköszönni az ajándékot a lányomnak, amit az összespórolt pénzéből csináltatott. Nem is derült volna ki, ha a barátnője nem szólja el magát – írta.

– Úgy látom, nem egyedi a probléma. Gondolhatta volna, hogy előbb-utóbb fény derül a dologra. Én csak arra lettem figyelmes, hogy a testvérem napi többször elmondta, hogy Petivel beszélget. Kezdett gyanússá válni, hogy egy magát Petinek kiadó profil lesz az, de nem, mert ellenőrizve tényleg ott virított a több százezres követők listája. Ugyanígy ez volt az üzenetek témája. Kép, találkozás, meg is mutathatnád, mit tudsz. Én oktatásban részesítettem a testvéremet, hogy azért mert a jelenlegi kedvenc idol ír, nem szabad, sőt, tilos képet küldeni, találkozni. Egyébként az lett a vége, hogy Peti tiltotta őt, mert nem tett eleget a kéréseknek. Azóta is magába van zuhanva – mesélte egy másik hozzátartozó is.