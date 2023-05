Fradi, Lotfi Begi és Pataky Attila együtt

Az elismert Dj. és producer, egyben nagy Fradi-drukker Lotfi Beginek köszönhetően jelent meg tavaly A nagy Fradi lemez: a zene ereje című album, amely rendkívül sikeres lett. A válogatásra felkerült az Edda Művek örökérvényű, „Álmodtam egy világot” című rockhimnusza is, amelyet Pataky Attilával gondolt újra közösen a lemezlovas.

A dal cím nem is lehetne aktuálisabb a 2022-2023-as szezonra gondolva, amikor is 34-szeres bajnok és 24-szeres Magyar Kupa-győztes férfi labdarúgócsapatunk egy 48 éve dédelgetett álmot valóra váltva tavasszal ismét egy nemzetközi kupa, az UEFA Európa Liga kieséses szakaszában léphetett pályára. A klip felvételei is a Ferencváros-Bayer Leverkusen EL-nyolcaddöntő visszavágóján készültek a Puskás Arénában.

„Előfordul, hogy a rock előadók szkeptikusan állnak az elektronikus zenéhez, de Pataky Attila az első pillanattól kezdve nyitott volt és örömmel mondott igent a felkérésemre. Számomra óriási élmény volt látni azt, hogy több mint ötven év után is ugyanazzal a stenkkel állt mikrofon elé a stúdióban, majd pedig a Puskás Aréna gyepén, mint annak idején” – mesélte Lotfi Begi, aki azt is hozzátette, hogy: „Az újraálmodott dal érdekessége, hogy egy olyan szintipopos hangzást kapott, ami egyszerre jelent nosztalgikus pillanatokat az idősebbeknek, miközben a fiatalok is rákaphatnak ennek az ízére – elég csak a Stranger Things című sorozatot megemlítenem.”

Legközelebb a klub Több mint 34 elnevezésű bajnokavatóján, május 28-ánaz MVM Dome-ban csendül fel a dal, ahol Lotfi Begi mellett az album több együttműködője is fellép: Dér Heni, Caramel, a Hősök, Nyári Kálmán, Sipos Péter, Hevesi Tamás és további meglepetés vendégek.