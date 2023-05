Leslie Mándoki szívhez szóló búcsúja: személyesen ismerte Tina Turnert

Megható sorokkal búcsúzott Leslie Mandoki a közösségi oldalain a legendás Tina Turnertől. A rock and roll nagyasszonya szerdán hunyt el, munkásságáról és lehengerlő személyiségéről a szakma legnagyobbjai emlékeztek meg. Köztük Lesie Mandoki is, aki azon kevés, szerencsés magyar közé tartozik, akik személyesen találkozhatott az énekesnővel.

– Egy ikonikus legenda távozott az élet színpadáról – kezdett bele, eredetileg angol nyelven írt bejegyzésében Mandoki. – Ragyogó és dicsőséges napokat éltél át de átmentél az élet sötét völgyein is. Amikor először találkoztunk, a '80-as évek elején, pont egy ilyen nehezebb élethelyzetben voltál.

Csodálatos volt látni, hogy mindig fel tudtál emelkedni, mint a hamutól feltámadó főnix, és fényt teremthettél millióknak, akik szeretik a zenédet.

Anna Mae, hosszú utad volt! Micsoda nagyszerű inspiráció voltál és maradsz mindannyiunk számára, eljutottál a zenei világ legmagasabb csúcsára! Micsoda szomorú veszteség ez most a zenei közösségünknek. Nyugodj békében drága Tina, amikor fent leszel, és találkozol Miles-szal, Jimivel és az összes többi nagyszerű zenésszel, akikhez csatlakoztál, valamint néhány Soulmate-ünkkel, mint Greg Lake vagy Jack Bruce és Jon Lord, akkor énekelj az angyaloknak, mert ők is nagyon jól tudják, hogy te vagy a legjobb, mindig beragyogtad a színpadot, és most a mennyben is a szellemed és a hangod is halhatatlan! – búcsúzott a magyar–német zenész, zenei producer.