Kulcsár Edina és Varga Márk G.w.M: Hercegnői sors vár a kislányukra

A hot! magazin értesülései szerint Kulcsár Edina - aki tavaly augusztusban jelentette be, hogy terhes - a napokban ad életet a harmadik gyermekének, a G.w.M-mel közös kislányának. Az időpontot a legnagyobb titok övezi, az viszont ismert, hogy császáros szülésre készül az anyuka, hiszen az első két gyermekének is ilyen módon adott életet. Már az első kicsinél, Medoxnál sem volt más választása, kockázatos lett volna a természetes mód – erről Edina a közösségi oldalán elmélkedett, elárulva, hogy eleinte nehéz volt feldolgoznia, hogy amire kilenc hónapig készült, az másként valósul meg –, így most sincs egyéb opció.

Kulcsár Edina és G.w.M szerelembabája bármelyik pillanatban megszülethet - Fotó: Bánkúti Sándor

G.w.M igazából anyuka is

A férj, Varga Márk, azaz G.w.M a napokban adott interjút a Tények Plusznak, amelyben kitért arra, hogy – a róla alkotott torz képpel ellentétben – milyen odaadó szülő tud lenni.

"Rájöttem, hogy van egy ilyen rejtett funkcióm, képességem. És az én szuperképességem az, hogy én igazából anyuka is vagyok. Akármilyen szürke hátú gorillának is tűnök, ha pelenkázni kell, én pelenkázok. Hogyha el kell ringatni a babát, én elringatom. Bármit meg tudok csinálni! Megfürdetem a gyereket, és akárki akármit mond, én ezt imádom csinálni" – árulta el.

Mint az ismert, a rapper és a családja tartják a roma hagyományokat. Bódi Csabi volt a hot! segítségére annak megfejtésében, hogy milyen szokásokról lehet szó.

– Nálunk, romáknál is ahány ház, annyi szokás. Régen nem lehetett ott férfi a szülőszobán, a szülés után, az ágyban fekvő anyukát sem látogatták, a férfiak a váróteremben vártak, amíg a nők bementek. Én ott voltam Lili lányom születésénél, mert a feleségemet, Ginát császározták. De ha nem lett volna császár, nem mentem volna be. A fejénél álltam, még ugrattam is, hogy fiunk született, holott lányt várt

– árulta el a lapnak Csabi.

„Ha jobban megy, meg szeretnénk mutatni”

Az egészen biztos, hogy a kislányra hercegnői sors vár, a szülők tejben-vajban fogják füröszteni. Már az a hír is sokakat megdöbbentett, hogy Edináék arany babakocsit vettek a bébinek, sőt az is felmerült a rapperben, hogy Gucci rugdalózókat vásároljon a születendő lányának, Ama­rá­nak, ám kiderült, hogy csak a színe arany (és fehér) a babakocsinak. Az aranynak viszont fontos jelentősége van a roma hagyományban, így kicsit megérthetjük a leendő apuka érzéseit is.

– Nálunk, romáknál fontos az ajándékozás.

Amikor Gina terhes volt, Dubajban vettem a lányunknak egy gyönyörű gyermekékszer-kollekciót, amit bevittem a szülőszobára. Az arany a gazdagságot, a szerencsét jelenti. Régen nagy szegénységben éltünk, a nagyapáink még a mezőn dolgoztak.

Az identitásunkba belefér, hogy ha jobban megy, azt meg szeretnénk mutatni, akár a csillogáson keresztül – mondta, majd elmagyarázta, hogy miért olyan fontos a keresztelő a romáknál. – Tejfakasztót mi nem tartunk: nem értünk egyet azzal, hogy mi, férfiak mulatozzunk, amíg az asszony szenved. A keresztelőre fektetjük a hangsúlyt, babonából már egy hónapon belül megkereszteljük a kicsit. Van, akinél a keresztelő felér egy esküvővel. Mi szűk családi körben ünnepeltünk, és inkább nyitottam egy-egy bankszámlát a gyerekek nevére – mondta Csabi.

A friss házasok közös kislánya szerető családba kerül - Fotó: Bánkúti Sándor

Földöntúli boldogság

A roma hagyományban úgy tartják, hogy az a nő, aki az első gyermekeket szülte a férfinak, akkor is a feleségének számít, ha nincsenek összeházasodva. Nagy Melanie-tól két gyermeke is született G.w.M-nek – őt annak idején nem vette feleségül, Edinát viszont most igen. Erről így beszélt a Tények Pluszban:

„Soha nem hittem, hogy megnősülök, a kedves hölgy ezen változtatott!”

Ezzel Edinára utalt, akivel mindent elsöprő szerelembe esett, beleértve az előző családjaikat is. De mit szólnak Edina gyermekei az új kistestvérük érkezéséhez?

– Örülök, hogy ketten vannak, mert ők egymásnak jelentik a biztonságot, és mindenhová együtt szeretnek menni. Persze időnként elég kaotikus a kapcsolatuk, mert egyik percben imádják egymást, a másik pillanatban pedig összekapnak valamin, de összességében nagyon szeretik egymást. A kistestvér érkezését is izgalommal várják; persze kíváncsi leszek, hogyan fogják kezelni az új helyzetet. Azt gondolom, hogy Nina lesz a nehezebb eset, mert ő nagyon szeret a figyelem középpontjában lenni. (…) A kislányomnak pedig azt szeretném átadni, hogy legyen karakán, valósítsa meg önmagát, de ha megtalálja a megfelelő társat, akkor ne féljen egyet hátralépni és átengedni magát a párjának – mondta pár hónapja lapunknak az édesanya, aki úgy érzi, G.w.M személyében megtalálta a számára tökéletes társat.

Nem mindennapi számmisztika Edina már korábban elmagyarázta a közösségi oldalán, hogy miért az Amara nevet választották.

„Arra törekedtünk, hogy ne mindennapi nevet adjunk neki, mert hisszük, hogy ő sem lesz mindennapi! Ezenkívül fontos szerepet játszott a névválasztásban az is, hogy a számmisztikai elemzése alapján melyik szám tartozik Amara nevéhez, mik lesznek rá jellemzőek. Az ő neve is a 7-es számot képviseli, amit az apukája neve is. Márkra egy az egyben igaz a leírás, és nagyon örülnék, ha a kislányunk is olyan lenne, mint ő! Mivel ez egy nem túl sűrűn előforduló név, így nem sokat tudni róla, de több oldalról tájékozódva, összességében azt jelenti, hogy elpusztíthatatlan, örökkévaló (…)” – állt a bejegyzésben.

