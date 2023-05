Izgalmas és félelmetes feladatot vállalt Radics Gigi – „Nagyon izgultam, bevallom”

Radics Gigit nemsokára egy teljesen új szerepben hallhatjuk. Az énekesnőt ugyanis maga a Disney stúdió kérte fel, hogy legyen a hamarosan bemutatásra kerülő A kis hableány című film főszereplőjének a magyar hangja.

Gigi elmesélte, hogy milyen meglepetések várták. Bár korábban voltak énekes szerepei animációs filmekben, mesékben, de ennek ellenére méltán lehet büszke a végeredményre.

– Huh, nagyon izgultam, bevallom. Korábban már énekeltem mesékben, még kínai nyelven is duetteztem, de az élő szereplős film sokkal összetettebb. Figyelni kell a szájszinkronra, a rendezői utasításokra, az eredeti hangban, szavakban rejlő érzésekre, amiket magyarul is át kell adni. Izgalmasnak tűnik, de egyben nagyon félelmetes is – gondolt vissza az énekesnő, aki azt is hozzátette, hogy nagy megtiszteltetésnek éli meg, hogy nem csak az ének- de a beszédhangját is kölcsönözhette Arielnek .

"Ez egy borzasztóan nehéz szakma"

Gigi már az elején tisztában volt vele, hogy nem csak egyszerűen a mikrofonba kell beszélni.

Egyáltalán nem könnyű műfaj és mondhatom, hogy le a kalappal az összes magyar szinkronszínész előtt, ez egy borzasztóan nehéz szakma, méltán világhíres a magyar szinkron. Kevés idő, sok szöveg és rengeteg instrukció, magasan van a léc. Szerencsére borzasztóan profi csapatot adtak mellém, ezért komfortossá tették nekem ezt az időszakot. Remélem, ez a végeredményen is hallatszik majd

– bizakodott.

Az izgalmak ellenére nagyon gördülékenyen ment Giginek a munka. Elmondása szerint át tudta ültetni az érzelmeket a magyar szinkronba is, így várakozásán felül tudtak haladni.

– Szerintem én most nagyon elégedett vagyok Ariellel, akit egy fantasztikus énekesnő, Halle Bailey alakít a filmben. Kicsi kitekintés volt ez nekem a saját szakmámból, ami ráadásul a legjobbkor jött. Maximálisan tudtam fókuszálni, ezért most nem is tudnék olyan színészt, vagy szerepet mondani, akit, vagy amit szívesen vállalnék. De a jövőben biztos vagyok benne, hogy ez a szakmai történet folytatódhat, mert nagyon megszerettem a szinkron világát. Most viszont már alig várom, hogy május 25-én az elsők között ott ülhessek én is A kis hableány premiervetítésén a moziban – árulta el az Radics Gigi, aki nagyon lelkes lett emiatt a munka miatt.

Radics Giginek ez volt az első olyan alkalma, amikor nem csak ének-, de beszédhangot is kölcsönzött egy filmben Fotó: KISS ANNAMARIE

Kislánya már felismeri a hangját

Természetesen a kislányának is szeretné megmutatni a végeredményt, aki rendszeresen felismeri a hangját a dalokban.

– Szeretnénk megmutatni majd neki mindenképpen, máskor is felismeri a hangomat a dalokban. Így pedig, hogy egy egész filmen keresztül lehet majd hallani a beszédhangomat és nem csak a dalokban, biztos meglepő lesz neki, de abban is biztos vagyok, hogy még nekem is – nevetett az énekesnő.