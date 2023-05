Ilyen még egy hazai énekessel sem történt: az egész világ szeme Radics Gigin

Radics Gigi azóta a zenével foglalkozik, mióta az eszét tudja. Tehetségét még édesapja fedezte fel, hatévesen már énekórákra járatta, nyolcéves korában pedig zekekart alapított a számára. Az elvárásoknak azonban Gigi eleget is tesz: gyönyörű hangjával egy egész országot elvarázsolt, most pedig itt volt az ideje, hogy a világ előtt is megcsillogtassa tudását.

Radics Gigi hangja mindenki elvarázsol Fotó: YouTube

A gyönyörű énekesnő a Megasztár 6. szériájában tűnt fel, amelyet később meg is nyert. Az egész ország szívébe beénekelte magát, azóta pedig számtalan sláger és videoklip köthető a nevéhez. A karrierje nagyon fontos számára, ugyanakkor mindent megtenne azért, hogy kislánya, Bella csodálatos gyermekkorban részesüljön.