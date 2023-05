Ne maradj le semmiről: ez lesz III. Károly koronázásának pontos menetrendje!

Kétségtelen, hogy III. Károly királlyá koronázására nem csak Nagy-Britannia, de az egész világ figyel. Természetesen hatalmas tömegek lesznek az utcákon, így a biztonsági készültség is maximális, de az is borítékolható, hogy világszerte tévénézők százmilliói követik majd az eseményeket. De pontosan mikor is? Mutatjuk a pontos menetrendet!

Mindenki Károly királlyá koronázására kíváncsi Fotó: AFP

Így zajlik majd Károly királlyá koronázása

Az eseményeket magyar idő szerint mutatjuk!

11:20 III. Károly és Kamilla elindul Buckinghamből a koronázás helyszínére, a Westminsterbe. Az utat hintón teszik meg.

12:00 Megkezdődik a koronázási ceremónia a Westminster-apátságban. A teljes esemény várhatóan másfél órás lesz, a tényleges koronázásra (invesztitúra, valamint helyfoglalás a trónon) egy órától (brit idő szerint déltől) kerül sor. Maga a koronázás öt lépésben zajlik majd:

A ceremónia első lépéseként Canterbury érseke bemutatja a királyt a gyülekezetnek, akik "Isten óvja a királyt" felkiáltással köszöntik őt . A király esküt tesz az anglikán egyház és a törvény védelmére. III. Károly helyet foglal a koronázási székben, majd felkenik: a fejét, mellkasát és kezét szent olajjal kenik be. Ezután következik az invesztitúra. A király megkapja hatalmát jelképező tárgyakat: az országalmát, a jogart és természetesen a koronát. A király helyet foglal a trónon.

A koronázás után a király Westminsterből visszatér Buckinghambe.

A király és felesége ez követően a Buckigham-palota erkélyéről üdvözli majd a tömeget. Ez lesz az első ceremoniális megjelenése uralkodóként. Minderre valamikor 15:30 előtt kerül sor. 15:30-kor a brit Királyi Légierő, Tengerészet és Hadsereg hatperces légibemutatója zárja a hivatalos eseményeket – írja a BBC.