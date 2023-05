Ezeket a koronázási ékszereket kapja meg III. Károly király

III. Károly király koronázásán felbecsülhetetlen értékű ereklyék kapnak fontos szerepet. Az uralkodó évszázadok óta öröklődő tárgyakat kap meg a ceremónián.

Szombaton koronázzák meg III. Károly királyt. Számos ereklye feltűnik majd, melyet évszázadok óta örököltek ősei Fotó: PA

Súlyos koronát kap III. Károly

Kiemelt biztonsági intézkedésekkel készülnek a koronázásra. Nem is csoda, több száz éves, több ezer milliárd forint értékű ereklyék tűnnek majd fel. A híres-neves tömör arany koronát a 17. században készítették, II. Károly király koronázására. A keresztény világot a tetején lévő kereszt és gömb szimbolizálja. A fejdíszt továbbá számos égkő: rubin, zafír, ametiszt, smaragd és gránát ékesíti. Értékét legalább 2300 milliárd forintra becsülik. Súlya meghaladja a két kilogrammot, ami miatt igen kényelmetlen viseletnek számít. Hagyomány szerint az uralkodók csak rövid ideig, a ceremónián viselik, majd egy könnyebb változatra cserélik.

A 17. században készítették a koronát még II. Károly számára Fotó: HírTV

Kamilla nem kéri a jogart

A ceremónián a hagyományoknak megfelelően átnyújtják majd a feltehetően admirálisi uniformisát viselő III. Károlynak a színarany jogart, amit szintén II. Károly király számára készítették. Tetején ott a kereszt, s egy hatalmas gyémánt is díszíti, melyet szív alakú foglalat tart. Kamillának is jár a jogar, ám ő szakítani fog a több mint 300 éves hagyománnyal. 1685 óta ugyanis a királynékat egy elefántcsontból készült jogarral illetik. Úgy hírlik, Kamilla ezen változtatni szeretne, méghozzá mostohafia, Vilmos kedvéért, aki szenvedélyes elefántvédő, s nyíltan kampányol az orvvadászok ellen.

III. Károly aranyjogart kap, Kamilla várhatóan nem kapja meg a királynéknak járó elefántcsont jogart Fotó: HírTV

Kard, országalma és a Végzet köve

Az uralkodó a koronázás során ezen kívül megkapja a „Felajánlás kardját” is, melyet égkövek, illetve oroszlán-, lófej- és virágminták tesznek még gyönyörűbbé. Ez először IV. György király kapta meg. De ott van az arany országalma is, melyet szintén a 17. században készítettek. De fel fog tűnni a koronázáson a Végzet köve, vagy koronázókő névvel illetett homokkő is, mely a skótok nemzeti szimbóluma. A hagyomány szerint a skót uralkodókat már a 9. századtól kezdve ezen a kövön ülve koronázták meg. A követ I. Eduárd angol király 1296-ban hadizsákmányként elvitte és a westminsteri apátságban helyezte el a koronázási trón ülőrésze alá rögzítve.

A Végzet köve is szerepet kap a koronázáson Fotó: HírTV