Halász Judit és Majka is családi titkokat árult el a héten

Hiába szerepel ritkán az újságok és az internetes portálok címlapján Halász Judit, máig ő az ország egyik legkedveltebb embere, hiszen generációk nőttek fel rajta, és még ma is százával özönlenek a gyerekes családok a koncertjeire. Így nem meglepő, hogy mindenki kíváncsi volt arra a cikkünkre, amiben az unokáiról mesél a művésznő.

Fotó: Bors

Bár még nincs annyi ideje a pályán, mint Halász Judit, és sokkal megosztóbb is a személye, de Majka is közkedvencnek számít hazánkban. Ő a szülei házasságának válságáról mesélt őszintén, ami szintén sokezer olvasót késztetett kattintásra.

Fotó: Szabolcs László

A szebb napokat megélt Molnár Gusztáv sorsa is nagy tömegeket foglalkoztat, és most is sokan akarták tudni, hogy miket mond az elvonón lévő színészről a nővére.

Fotó: Vajda János

A legtöbb kommentet a ValMar új klipje kapcsán született cikkünk kapta, ugyanis ez az első közös felvétel Marics Petiről és állítólagos új barátnőjéről, Kovács Gyopárról.

Fotó: Markovics Gábor

Tegnap este a hét legmegrendítőbb híréről kényszerült beszámolni a Bors: elhunyt Lang Györgyi, aki évtizedeken át volt sokak nagy kedvence Falusi Mariann oldalán a Pa-Dö-Dö-vel. A gyászhír sokként érte a rajongókat, és az egész internetet elárasztották a megemlékező posztok.