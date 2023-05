Háborgás Marics Peti miatt, a legendás műsorvezető végstádiumú rákban szenved - ez történt a héten

Ez a hét sem múlt el esemény nélkül: Liptai Claudia és férje, Pataki Ádám végre beválthatták azt a koncertjegyüket, melyet még 2020-ban vettek, de a Covid-járvány miatt nem tudtak felhasználni. A páros Barcelonába utazott, ahol a fantasztikus Elton John-t hallgathatta élőben, ami nyilvánvalóan frenetikus élmény lehetett.

Buenos Diaz Barcelona! 3 éve várunk erre a pillanatra ugyanis 2020 októberére volt jegyünk Elton John utolsó koncertturnéjára. Elsodorta a COVID és a Májsztro betegsége. De holnap élőben láthatjuk. Addig is Tapas miden mennyiségben! - írta Claudia az Instagram oldalán.

Rúzsa Magdi a hármasikreinek köszönhetően minden nap egy új élménnyel gazdagodik. A kicsik most például elértek abba a korba, amikor hárman, háromfelé kúsznak-másznak, ami igencsak komoly kihívás lehet az édesanyának.

Esther Rantzen, a BBC legendás műsorvezetője torokszorító vallomást tett: végstádiumú rákban szenved. A 82 éves műsorvezető azért hozta nyilvánosságra az egészségügyi adatait, mert nem szerette volna, ha egy nézője felismeri, amikor kezelésre jár, és úgy kerüljön nyilvánosságra a hír.

Fotó: Pixabay.com

Marics Peti továbbra is kíváncsi arra, hogy "ki ez a lány". Az énekes a hírek szerint megállás nélkül hajtja a lányokat, főleg a koncertjei után tesz ajánlatokat, aminek nem csak a rajongók, de most már a lányok szülei sem örülnek feltétlenül. Ugyanis Peti, ha elutasítást kap, akkor még az énekesnek áll feljebb, és mintha mi sem történt volna, eltűnik az életükből. Az eset odáig fajult, hogy egy felháborodott hozzátartozó már azt is pedzegette, hogy az ügynek nagyobb visszhang kell, hogy véletlenül se történjen meg mással...

Eközben Tóth Andi egyre tökéletesebb falkavezére lesz a Rottweilerének, Bailey-nek. Az énekesnő rajongói ámulattal figyelik, ahogy egyre inkább összeforr a kutya és a gazdája, a sok közös munkának köszönhetően. A követők egyébként úgy gondolják, hogy Marics Peti nagyot vesztett azzal, hogy szakítottak.