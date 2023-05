Gálvölgyi János üzent, fotót is mellékelt: „Remélem, hamarosan találkozunk!”

Derült égből villámcsapásként érkezett a hír, kórházba került Gálvölgyi János Kossuth-díjas színművész – napra pontosan két hete, május 10-én. A művész családja azt közölte az MTI-vel, hogy a színész állapota súlyos, de stabil. Kiemelték, hogy a SOTE klinikáján gondos orvosi ellátásban részesül. Gálvölgyi János nagyobbik lánya, Eszter később cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, miszerint édesapjánál tüdőembólia lépett fel. Elmondta, úgy tűnik, a nehézlégzés hátterében egy összetett tüdő- és szívelégtelenség áll.

Fotó: FOTÓ: BIELIK ISTVÁN - ORIGO

Öt nappal később, május 15-én örömteli bejelentést tett Gálvölgyi János lánya.

„A mai napon kimondták, hogy apu túl van az életveszélyen! Nagyon köszönjük a sok támogatást, üzenetet és szeretetet! Lassú gyógyulás vár apura, de a nehezén már túl van! Levették a lélegeztető gépről és már nem altatják.

Mindenkinek mindent köszönünk! Egyelőre még az intenzív osztályon ápolják, így nem tudtok vele kapcsolatba lépni, és kérjük, hogy legyetek türelmesek! Az elmúlt napok nekünk is nagyon nehezen teltek, minden perc egy örökkévalóságnak tűnt, de valóban nagyon nagy szükség van most békére és nyugalomra. Néhány nap múlva a mi életünk már visszaáll a normál kerékvágásba, de apunak ez még néhány hét biztosan lesz. Vannak csodák, csak hinni kell!”

– írta akkor Gálvölgyi Dorka.

Május 23-án, kedden este pedig újabb bejegyzés került ki Dorka Facebook-oldalára, melyet már édesapja jegyez.

„Köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem, köszönöm, hogy hittek a gyógyulásban, köszönöm az orvosok és az ápolószemélyzet emberségét, szakmai tudását, melyet alulfizetni ugyan lehet, de igazán megbecsülni talán soha. Köszönöm az értem mondott imákat, és köszönöm a most meglepően kis mértékű alpári üzeneteket. De ők is mi vagyunk. 55 év színpadon eltöltött idő most bebizonyította számomra, ha ennyi embernek okoztam az életében talán pár percnyi örömöt, nem éltem hiába. És remélem, hamarosan találkozunk!

Gálvölgyi János”

– fogalmazott a Kossuth-díjas színművész, aki egy friss fotót is mellékelt a soraihoz, melyen feleségével, Judittal együtt látható.