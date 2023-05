Friss hírek érkeztek Gálvölgyi János állapotáról

A Bors információi szerint jó híreket kapott Gálvölgyi János családja, miszerint az elmúlt napokban rengeteget javult a színművész egészségi állapota. Lekerült a lélegeztetőgépről, a hangulata is kielégítő, s olyannyira jobban van, hogy már a kórházi dolgozókat is sikerült jó kedvre derítenie néhány hamísíthatatlan Gálvölgyi-féle mondattal. Ez tehát azt jelentheti, hogy a kezdeti életmentő kezelések után jó eséllyel nem lesz szükség újabb jelentős orvosi beavatkozásra, a neves művész állapota stabil, sőt egyértelműen javulást mutat.

Gálvölgyi János állapota már sokkal jobb (Fotó: Origo )

Mindezért egy egész ország szorított, miután nyilvánvalóvá vált, hogy hibásan mérlegelt a mentésirányító múlt szerda délelőtt, amikor segélyhívás érkezett a családtagoktól. Ezt a mentőszolgálat belső vizsgálata állapította meg. Mint ismeretes, a művész nem kapott levegőt, félrebeszélt, végül pedig az egyik családtagja rohant be vele a klinikára. A színész előbb a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára került, majd délután átvitték egy másik kórházba. Azóta intenzív osztályon ápolják, a gondos orvosi ellátásnak köszönhetően pedig napról napra erősödik.

Erről számolt be a minap a lánya is a Facebookon, s az is kiderült, hogy Gálvölgyi már a színházi szerepeire gondol a betegágyán is. A család szerint az volt az első kérdése, ugrott-e a szerepe Pintér Bélánál a Marsal Fifty-Sixben.

Ha nem is pár héten belül, de reméljük, előbb-utóbb színpadra áll ismét

– mondták, és hozzátették, az édesapjuknak most időre és nyugalomra van szüksége a gyógyuláshoz.