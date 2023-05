“Ez egy igazi csoda!” – Zámbó Jimmy testvére újra lát

Zámbó Jimmy legidősebb testvérét, Györgyöt komoly sorscsapások érték az elmúlt években. Több alkalommal is kórházba került, kétszer sztrókot kapott, egy alkalommal műteni kellett, valamivel később pedig kialakult nála a cukorbetegség. Utóbbi miatt másfél évvel ezelőtt sajnos teljesen elvesztette a szeme világát, ahogy Árpy mondta, szinte egyik napról a másikra megvakult.

György egyik napról a másikra vesztette el a szeme világát

Fotó: Saját

Nem mondtak le a testvérükről

Ahogy romlott az egészsége, úgy vesztette el az életkedvét is, az egykor örökvidám és pozitív életszemléletű férfi már csak árnyéka volt önmagának.

Amikor sötétté vált számára a világ, György és a család abban bíztak, hogy esetleg van esély arra, hogy újra lásson. Az egyik legnívósabb budapesti kórházban azt a választ kapták, hogy nem műthető, fogadják el, soha többé nem fog látni. Szerencsére nem adták fel a reményt és továbbkutattak a lehetséges megoldás után. Egy barátjuk révén azonban rátaláltak egy szegedi professzorra, aki vállalta a műtétet és azt állította, képes visszaadni a Király testvérének a látását. A beavatkozásra húsvét előtt került sor, ám az, hogy sikeres volt-e, csak hetekkel később derült ki.

– Az orvos nem részletezte, hogy pontosan mit csinált vele, úgy tudom, valamilyen gázzal töltötték föl a szemét. Most 3-4 hetet kell várni a végleges eredményre, ez idő alatt felszívódik, és 2 óránként csepegtetni kell a szemébe egy speciális szemcseppet. Az orvos azt ígérte, hogy Gyuri látni fog – mondta 1 hónappal ezelőtt Zámbó Árpy, akit most ismét felkeresett a Bors, hogy mesélje el, sikeres volt-e a műtét.

"Sikerült a műtét!"

Nagyon nagy örömmel tudom közölni az olvasókkal, hogy sikerült a műtét! Ez egy igazi csoda, hála Istennek a jobb szemére már lát

– mesélte el kitörő örömmel Árpy lapunknak.

– A professzor, aki műtötte azt mondta, hogy 3-4 hónapot várni kell, de utána a bal szemét is megoperálja. Meglátjuk, hogy mit lehet vele tenni. Egész életében víg kedélyű ember volt, de a betegségek nagyon hazavágták őt lelkileg, most azt látom, hogy sokkal jobb kedve van. Kezd újra a régi önmaga lenni, ugyanúgy viccelődik. Neki és a feleségének is sokkal könnyebb így, hogy már kevésbé szorul segítségre – mesélte boldogan Jimmy testvére.

Ahogy Árpy mondja, bátyjának még egy picit még erősödnie kell, de bízik benne, hogy akár már az idei Zámbó Jimmy Emlékkoncert Turné egyik helyszínén is részt vehet. A 47 állomásos koncertkörút következő állomása május 27-én Perkátán lesz, és június 24-én Nagykökényesen csendülnek fel a Király emlékére előadott dalok.