Családalapítás előtt álltak, szakított a TV2 sztárja?

Több jel is arra utal, hogy véget ért Szabó Franciska kapcsolata. A cselgáncsozót a TV2 Exatlon című műsorának harmadik évadában ismerte meg az egész ország. Később Amerikába költözött, hogy megvalósította álmát és domina pankrátor legyen. A szerelem is rátalált, az amerikai Dominikkal már a családalapítást tervezték, de véget érhetett a nagy szerelem.

Minden jel arra utal, hogy véget ért Szabó Franciska kapcsolata (Fotó: Bors)



Eltűntek a közös képek

Szabó Franciska novemberben még arról mesélt lapunknak, hogy boszorkánytrükköt is bevetett a párkeresésben.

Szinte az első mondattól annyira egymásra hangolódtunk, hogy már a találkozás előtt erős kötelék alakult ki közöttünk

- mesélte akkor az Exatlon sztárja. "Pár nap múlva elvitt vacsorázni és azóta már nincs is kérdés, egyforma az értékrendünk, a gondolkodásunk. Ő egy klasszikus férfi, udvarias, úgy kezel, mint egy királynőt. Mellette az erős férfi energiáim mellett végre a női energiáim is tombolnak. Dominik a legjobbkor jött az életembe és most olyan, mintha álmodnék! Nem a magunk hanem mind a ketten a másik boldogságának élünk és így pontosan ugyanazt kapjuk vissza, őrülten szerelmes vagyok! Már most arról beszélünk, hogy együtt akarjuk leélni az életünket és jöhet a családalapítás is lassan."

Azóta viszont eltűntek a boldogságot hirdető fotók - szúrta ki a Ripost.

Erotikus fotók

Szabó Franciska oldalán az is feltűnt, hogy több az erotikus fotó a posztjai között. Lehet, hogy Molnár Anikó sikerét is látva, de kedvet kapott a saját fizetős felnőtt tartalom gyártásához az OnlyFans-on. Franciska ugyanis hatalmas népszerűségnek örvend nem csak itthon, de már Amerikában is.