Exkluzív! Megszólalt a Borsnak nagy szerelméről az Exatlon sztárja - Már a gyermekvállalás is szóba került köztük

Másfél évvel ezelőtt szinte üres zsebekkel, de hatalmas álmokkal érkezett Amerikába Szabó Franciska. Az Exatlon harmadik évadának közönségkedvence pankrátorként akart befutni és ez sikerült is neki: a népszerű LFC pankrátor ligában fehérneműs lányokkal harcol. De persze ez csak a kezdet, testépítő olimpiára készül, sőt még Hollywoodot is szívesen meghódítaná. Az elmúlt másfél évben mindent meg is tett a sikerért. Napi négy órákat edzett, sokat böjtölt és lemondott a szerelemről is.

Kiábrándult a férfiakból Franci, azt hitte már sosem lesz szerelmes

Ennek több oka is van, egyrészt tényleg az álmaimra koncentráltam, másrészt őszintén kiábrándultam a férfiakból

– mesélte a Borsnak Las Vegasból Szabó Franci. - Az utolsó komoly kapcsolatom évekkel ezelőtt véget ért, azóta csak rövid, pár hetes viszonyaim voltak. Mindig azért szakítottam, mert nem voltak őszinték, megcsaltak, becsaptak, összetörték a lelkem a férfiak. Bezárkóztam és már azt gondoltam, hogy inkább egyedül leszek, nem akartam újra sérülni. De azért két éve tettem egy utolsó próbát, boszorkánykodtam kicsit. Papírra vetettem álmaim pasiját, minden apró részletet leírtam, hogy milyen legyen, fehér gyertyát égettem felette, imába is foglaltam. Hát jobb későn, mint soha, most érkezett meg Dominik személyében – nevet nagyot Franci.

Dominik mellett királynőnek érzi magát Franci

Franci teljesen kivirult szerelme mellett

Az amerikai testépítőt edzője és annak párja nézte ki az Exatlon sztárnak, szerintük tökéletesen összeillenek. De se Franci, se Dominik nem akart erről hallani eleinte.

Barátaik akarták összehozni őket, először mindketten nemet mondtak

Persze azért titokban csak nézegettük egymás instáját, aztán beszélgetni kezdtünk

– folytatta érzelemmel teli hangon. - Szinte az első mondattól annyira egymásra hangolódtunk, hogy már a találkozás előtt erős kötelék alakult ki közöttünk. Pár nap múlva elvitt vacsorázni és azóta már nincs is kérdés, egyforma az értékrendünk, a gondolkodásunk. Ő egy klasszikus férfi, udvarias, úgy kezel, mint egy királynőt. Mellette az erős férfi energiáim mellett végre a női energiáim is tombolnak. Dominik a legjobbkor jött az életembe és most olyan, mintha álmodnék! Nem a magunk hanem mind a ketten a másik boldogságának élünk és így pontosan ugyanazt kapjuk vissza, őrülten szerelmes vagyok! Már most arról beszélünk, hogy együtt akarjuk leélni az életünket és jöhet a családalapítás is lassan.