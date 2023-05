Berki Mazsi megtörte a csendet: megható poszttal emlékezik elhunyt férjére

Nehéz elhinni, de a napokban volt Berki Krisztián halálának az egyéves évfordulója, melynek alkalmából már gyönyörű síremléke is a helyére került. Hátrahagyott szerettei pedig még ma is próbáljak megérteni, hogy mi történhetett.

Május 6-án volt egy éve, hogy meghalt Berki Krisztián, özvegye, Berki Mazsi pedig az utóbbi időben kapott hideget, meleget is, először a luxusutazásai miatt vonták kérdőre, most pedig az nem tetszik sokaknak, hogy máris túllépet férje halálán. Ez főleg a napokban érte el a tetőtpontják, amikor Mazsi nyilvánosan is megjelent új párjával.

Emellett azért is sokan kritizálták, hogy nem emlékezik meg Berki Krisztiánról közösségi oldalain, most azonban Mazsi megtörte a csendet: érzelmes poszttal jelentkezett. Az egykori üzletember özvegye egy a hosszabb bejegyzés mellé, melyben kifejti, hogy nem azért nem beszélt eddig férje haláláról, mert nem akart, hanem mert egyszerűen nem tudott, egy megható fotót is megosztott, melyen Berki Krisztián közös kislányukat tartja a karjaiban.

Berki Mazsi írásában azt is elmondja, hogy volt párja megtanította neki, hogy úgy is lehet szeretni, hogy már nincs kit szeretni, ő pedig megtanult együtt élni a megváltoztathatatlannal. Az özvegy végül azt is hozzátette, hogy bár Krisztián itt hagyta őt, azonban nem maradt egyedül, mert megkapta tőle élete legcsodálatosabb ajándékát: a kislányukat.

