Fotó a temetőből: Elkészült Berki Krisztián gyönyörű síremléke

2022. május 6. A dátum, ami örökre megváltoztatta a Berki család életét... Azon a bizonyos pénteki napon a rendőrség több autóval szállt ki egy IX. kerületi társasházhoz, majd perceken belül egy mentő is a helyszínre érkezett. A szomszédok az utcára gyűltek, s mindenki azt próbálta kitalálni, mi is történhetett. Páran már akkor arról beszéltek, hogy az egyik lakásból kiabálást és veszekedések zaját hallották, melyek az elmondásuk alapján Berki Krisztián ajtaja mögül szűrődtek ki. De ekkor még senki sem gondolta volna, hogy a híresség aznap éjszaka örökre lehunyta a szemét.

Fotó: Bánkúti Sándor

Berki Krisztián édesanyja egy grandiózus síremléket álmodott meg fiának

Sokan még a mai napig nem tudták feldolgozni a történteket, szinte hihetetlen, hogy Berki Krisztián nincs többé. Halála első évfordulójának közeledtével ez az érzés csak erősödik, s mindenki arra próbál választ találni, hogy mi és miért történt a végzetes éjszakán?! Erre azonban valószínűleg sosem felel senki, csupán az egykori Fradi-vezér tudná elmesélni, mi is történt valójában. Ám az ő emlékét már csak a Farkasréti temető őrzi, ahol csütörtök délelőtt elkezdték a építeni a hozzá méltó síremlékét.

"Gyönyörű, nagy, grandiózus"

Pár nappal korábban még a temetésről maradt szalagok árválkodtak Krisztián fejfáján, csütörtökön viszont már a munkások ügyködtek azon, hogy minden a helyére kerüljön. Halálának első évfordulójára el is készült a méltó síremlék, ami pontosan olyan gyönyörű és grandiózus, mint amilyennek Krisztián édesanyja, Júlia asszony hónapokkal ezelőtt megálmodta.

Valami gyönyörű, nagy, grandiózus síremléket szeretnénk a fiamnak. Hiszen ilyen illik az ő személyiségéhez

– mondta akkor a fiát gyászoló édesanya.

A sír fekete és világos szürke márványból készült. Rózsaszín felirattal olvasható rajta Berki Krisztián sajátkezű aláírása, és egy Jászai Mari idézet: "Senki voltam, ezért tudtam mindenki lenni." Emellett a híresség portréja is felkerült a sírra, melyet most egy szál vörös rózsa és egy koszorú díszít. Kijelenthetjük tehát, hogy Krisztián különleges, hozzá méltó nyughelyet kapott.

Fotó: Bors

Gyönyörű sír őrzi Berki Krisztián emlékét

Küzdelmes időszak van Mazsi mögött

Bár lapunk kereste Berki Mazsit és Krisztián édesanyját is, egyikük sem kívánt nyilatkozni, azonban az özvegy egyik közeli barátja megszólalt. Elmondása szerint Mazsi nagyon nehéz időszakot tudhat maga mögött, lelkileg sokáig nem állt készen arra, hogy kilátogasson néhai férje sírjához, ezért "csak" most készült el Krisztián sírköve is.

Sok kritikát kapott az utóbbi hónapokban Mazsi, holott azt senki nem tudta, mi zajlott ez idő alatt a lelkében. Küzdelmes, megterhelő időszak volt ez a számára, aminek a terhét örökké cipelni fogja. Azzal, hogy most elkészült a síremlék, amit megálmodott, talán egy kicsit könnyített a fájdalmán. Természetesen ő is jelen volt a síremlék elkészülténél

– mondta a barát.