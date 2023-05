Beleálltak Kulcsár Edina rajongói G.w.M-be: elkeseríti őket, amit feleségével művel

Az bizonyos, hogy Kulcsár Edina most tapasztalja meg először, hogy milyen is egy híres rapper feleségének lenni, és milyen az, amikor a gyermeke apja bulikat tart. Mikor még Csutival élt házasságban, nem kellett amiatt aggódnia, hogy éppen hol tart nagy bulikat a férje, azzal azonban, hogy G.w.M-et választotta, ezt is vállalta. A rapper ugyanis nem áll meg: nemrégiben megszületett a kislány, ő azonban továbbra is koncerteket tart és zenél, hiszen ez az élete.

Nagyon nagy a szerelem kettejük között / Fotó: Sandor Bankuti / hot! magazin

Ahogyan arról már beszámoltunk, nemrégiben megszületett Kulcsár Edina és G.w.M közös gyermeke, a kis Amira. A kislány teljesen az ujja köré csavarta az apját és az anyját is, és mindketten rajongással veszik körül a kisdedet. Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy Edinának és a rappernek is nagyon fontos a karrierje, és bár kötelességtudó szülők, azért a saját útjukat is egyengetik.

Kulcsár Edina így most a Miss Word Hungaryn dolgozik: ismeretes, hogy szívügye Magyarország szépének kérdése, hiszen ő maga is itt tűnt fel először. Keményen dolgozik, hogy ez a verseny is jól sikerüljön, ezért most Balatonon van.

Ugyanakkor G.w.M sem áll meg a karrierépítéssel. Ahogy megírtuk, kemény vádak érték amiatt, mert nem sokkal kislánya születése után elhagyta a családi fészket, és máris ment koncerteket tartani. Sokak szerit ilyenkor nem bulizni kellene, hanem a kismamának segíteni. Ennek ellenére a rapper ezen a hétvégén is végig úton volt, hogy szórakoztassa Magyarország fiatalságát. Saját bevallása szerint keményen meg kellett nyomni azt a pár napot, mire egy dühös rajongó így reagált:

De jó Neked, hogy bulizol, míg Edina otthon van a gyermekeddel, plusz a másik 2 kicsinek is meg kell adja amit eddig

- írja, ám ezt a többi követő sem hagyta szó nélkül. Felhívták a figyelmét, hogy G.w.M ezzel keres pénzt, azaz ezzel tartja el a családját.