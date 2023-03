Eddig bírta Ördög Nóra: azonnal indul, látnia kell a családját

Ördög Nóra nagy kihívás elé állította saját magát és a családját is. Elvállalta, hogy műsorvezetője lesz az Ázsia Expressznek, ezzel azonban együtt jár az is, hogy hosszú időre Mexikóba kell utaznia. Mint arról korábban már beszámoltunk, a műsorvezető aggódott, mert nehezen bírja sokáig a gyermekei nélkül – még akkor is, ha megbeszélték, hogy egy idő után kiutaznak utána –, ilyen szempontból tehát a forgatást nagyon nehezen éli meg.

Ördög Nórának mindene a gyerekei Fotó: Tv2

A műsorvezetőnek köszönhetően emellett számtalan kulisszatitkot tudhatunk meg a forgatásokról. Szinte minden nap közzé tesz egy egyperces videót, amelyben összefoglalja az előző napját. Így nyerhettünk bepillantást, hogy micsoda luxus körülmények között szálltak meg, hogy milyen dugóba keveredtek, és hogy milyen veszélyes is tud lenni Mexikó éjszaka. Az Ázsia Expressz idei szériája több szempontból rendhagyóan izgalmas, a szereplőválogatás nem semmi: Alekosz már a repülőn jelenetet csinált.

Ördög Nóra nemrégiben beszámolt a közösségi oldalán arról, hogy hogyan telt az első pihenőnapja. Másfél hete nem tudott lazítani, így most medencézett, vásárolni ment, reggelire pedig kaktuszt evett. Azt is megmutatta, hogy milyen pazar szállodaszobában lakik. Emellett azt is summázta, mik az elmúlt másfél hét tanulságai: 1. a biztonságos otthonért dolgozni kell; 2. rengetegen megírták neki, hogy smink nélkül nagyon csúnya; 3. nem bírja tovább a családja nélkül.