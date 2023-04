Tóth Andit cafatokra szedték - “Mi a francot képzelsz te magadról?"

Tóth Andi néhány héttel ezelőtt egy hosszú videóban jelentette be: arra a döntésre jutott, hogy felhagy az énekesi pályával. Az énekesnő azért döntött úgy, hogy soha többé nem ragad mikrofont és nem lép színpadra, mert úgy érzi, hiába próbálkozik, a mondanivalója süket fülekre talál. Most fordult a kocka, minden figyelem az új, s egyben utolsó albumára irányul, ám nem egészen úgy, ahogyan azt az elmúlt években szerette volna.

Tóth Andi sosem rejti véka alá a véleményét, legújabb albumán is beolvas az utálkozóknak

A nemes egyszerűséggel Last album-nak elnevezett zenei gyűjtemény egyik dala finoman szólva is kiverte a biztosítékot a követők körében. A Trapenele című szerzeményének szövege valóban egyszerű, talán azért is, hogy minden hallgatói réteg számára érthető legyen. Az viszont vitathatatlan, hogy alpári kifejezések sora is helyet kapott a dalban.

A reddit egyik felhasználója hívta fel a figyelmet erre és kíváncsi volt, hogyan vélekednek mások Andi tehetségéről.

“Az Andi téma már sokat előjött, de most inkább a dalszövegeire koncentrálnék, nem annyira a sajtóban megjelenő cikkekre”

A dal fogadtatása a rajongói között finoman szólva sem volt szívélyes. Nagyon sokan betámadták őt, volt, aki rögtönzött dalszöveggel szerette volna bebizonyítani, bárki tud olyan semmitmondó, végtelenül egyszerű és alpári szöveget írni, mint Andi.

"Andika, ha otthon jobb volt minden,

kérlek pakolj és hagyj el végre minket.

Vagy mondjam úgy, hogy Te is megértsd?

G*cciii, mi a f*sz itt ez az egész?!?

Mi a francot képzelsz te magadról?

Ez az ország a tenyerén hordozott,

Hírnév, lóvé, tizenévesen már megvolt.

De ugye neked ez mind kevés volt…

Akkor most mutasd meg végre

azt az oldalad is, amelyik szerethető,

mutasd meg nekünk, “férgeknek”

hogy milyen egy igazi Énekesnő" -

állt a szövegben, melyet Andinak címzett a szerző, az viszont kérdéses, hogy az énekesnőhöz valaha is eljutnak-e ezek a sorok, s ha igen, reagál-e majd rá.