Som-Balogh Edina: „Kitartunk egymás mellett”

Lassan több az elvált szülő, mint a hosszú házasságban élő – és ez sajnos a sztárvilágra is igaz. Egyes hírességek példája azonban a mindennapi életünkben is útmutatóval szolgálhat, hiszen a négy fal között ők is úgy élnek, mint mindannyian.

Som-Balogh Edináék 2012 májusában fogadtak örök hűséget egymásnak, de a mai napig felelevenítik egymás között a kezdeteket.

– Nemrég arról beszélgettünk Krisztiánnal az autóban, hogy első látásra vonzódtunk egymáshoz a testünkkel, a szellemünkkel. Úgy véljük, hogy a kémia fontos eleme egy kapcsolatnak, de sokan azt hiszik, hogy a szerelem mindvégig lángolni fog. Nem úgy van ám! Egy adott fázisban már döntés kérdése, hogyan folytatjuk. Felelősséggel tartozunk a gyerekeinkért, a családunkért. Mi há­zas­ság­pár­tiak vagyunk, ebben hiszünk, így nevelkedtünk. Szerintünk nyomós ok kell ahhoz, hogy felrúgj egy házasságot, ha már gyerekek is vannak. Köztünk a bizalom teljesen megvan – mesélte Edina a hot! magazinnak.

„Az nem út, hogy másfelé megyünk”

Krisztián is egyértelműen fogalmazza meg, mi lehet a szövetségük titka.

– Kitartunk egymás mellett, hisz örök hűséget fogadtunk. Ha rossz periódusunk van, szerintem az nem út, hogy másfelé megyünk. A körülöttünk lévő példákból láthatjuk, hogy egy válás után jöhet akár egy hirtelen boldogság, de végül ugyanazokat a köröket futjuk le. Ha az ember ezt tudatosan észreveszi, úgy fogja fel a nehezebb időszakokat, hogy ez egy ilyen periódus, és arra koncentrál, hogy mi tehet azért, hogy áthidalja a nehézségeket, amikor például az egyik fél depressziós – fejtette ki a férj.

– A fiam születése után például megváltozott minden. Szoptattam, fáradt voltam, mert alig aludtam. Volt eltávolodás az életünkben mint férfi és nő, nem is egyszer! Sokszor egyszerűbb aludni egy nagyot. Megtanultuk, hogy érdemes lopni a perceket: együtt megnéztünk egy filmet vagy a baba mellett a férjemet is öleltem. Egymásra figyelve fejlődünk idővel igazi társsá – vette át a szót Edina.

Mára már minden problémát megbeszélnek azonnal (Fotó: Szabolcs László)



„Ne a barátnőnknek panaszkodjunk”

Közhelynek hangozhat, de a házaspár úgy véli, a problémákat nem szabad a szőnyeg alá söpörni.

– Hiszünk a kom­mu­ni­ká­ció­ban, sőt úgy gondolom, okosabb azzal megbeszélni, aki benne van. Ne a barátnőnknek panaszkodjunk, hiszen ilyenkor a másik fél nincs ott, és ha születik egy vélemény, előidézhet egy olyan folyamatot, ami szakadékot generálhat. Az elején intenzívebben vitáztunk, de ahogy fejlődünk, tapasztalunk, sokat olvasunk, bölcsebbek leszünk. Ma már jól tudunk úgy vitatkozni, hogy nem fajul el a dolog. A feszült szitukban úgysem lehet megoldást találni; olyankor elengedjük, és egyikünk jobbra megy, a másik pedig balra. Nem kell mindenáron egyetérteni mindenben. Ugyanakkor Krisztián racionalitása kiegészíti a túlzott érzelmességemet, és amikor kell, visszaránt a valóságba – mosolygott a kétgyermekes édesanya.