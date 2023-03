Egy képpel jelentette be a csodálatos hírt Balogh Edina és férje: érkezik a következő

A Barátok köztben megismert Balogh Edina, aki a Mátyás király tér Kingáját alakította, nem is lehetne boldogabb! A népszerű sorozat után sem állt meg számára az élet, hiszen azóta is rendszeresen feltűnik a tévé képernyőjén, műsorokban, vetélkedőkben. Legnagyobb hangsúly azonban a magánéletén van: 2012-ben feleségül ment Som Krisztiánhoz, aki a Barátok közt zenei producere volt. Hamarosan érkeztek is a gyerekek – 2013-ban született meg kisfiuk, Noel, 2017-ben pedig kislányuk, Lilien is napvilágot látott.

Balogh Edina és férje nagyon boldogok együtt.

A színésznő boldogabb, mint valaha, hiszen idilli házasságban él, és gyermekei is egészségesek és gyönyörűek. Most pedig újabb örömhírt osztott meg a rajongóival Edina.

Férje, az aranylemezes Som Krisztián élete középpontjában természetesen a zene áll, egy éve pedig nagy fordulóponthoz érkezett a karrierje. Saját videóklipet osztott meg, amelyben ő énekelt, gyönyörű felesége, Balogh Edina pedig elvállalta a főszerepet.

A klip igen nagy sikereket ért el, a rajongók rongyosra hallgatták a dalt, éppen emiatt nem is meglepő, hogy mindenki ünnepel a legfrissebb bejelentést hallva: érkezik a következő! Som Krisztián és Balogh Edina is posztolt a közösségi oldalán, amelyben arról informálták a rajongókat, hogy hamarosan megtekinthető lesz az újabb alkotás, amelyben – úgy tűnik – ismét Balogh Edina játssza a főszerepet. A dal és a videoklip premierje a mai napon, azaz március 23-án lesz.