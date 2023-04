Pótolhatatlan veszteség: Gyászol a magyar énekesnő

Fájdalmas veszteség érte a népszerű énekes-színésznőt, Sári Évit!

Sári Évi elvesztette imádott édesapját Fotó: Instagram

A musicalszínpadok sztárja a Facebookon jelentette be szombaton, hogy elvesztette imádott édesapját, aki nagyon közel állt hozzá.

„Mindenki tudja, hogy egy nap bekövetkezik. Természetes, hogy átéljük a szüleink halálát. De amikor eljön az idő, rájövünk, hogy mégsem készültünk fel rá. Üres gyász kerít hatalmába, az ember felnőtt létére elhagyott gyermeknek érzi magát. Szomorúságot érzünk az elvesztegetett idő miatt, megbánást mindazért, amit nem mondtunk ki, és hálát mindenért, ami szép volt.”

Sári Évi ezzel a szívszorító idézettel és egy közös kiskori képpel búcsúzott élete egyik legfontosabb férfijától.

Sári Évi nagyon nehéz időszakon mehet keresztül, már csak azért is, mert édesanyja halála is közeli, és szinte feldolgozhatatlan a számára. Az énekesnő anyukája 2019 decemberében hunyt el, a Macskák és a Sakk című musicalek ünnepelt sztárja tőle is a közösségi médián keresztül búcsúzott.

„Édes drága Anyukám elment. Elmondhatatlanul fáj” – írta akkor a közösségi oldalán Évi.

Az énekesnő szomorú bejegyzése alatt már akkor is özönlöttek a részvétnyilvánító hozzászólások, és ez most sem volt másképp. Az ismerősök, rajongók sorra kívántak sok erőt a gyászoló Évinek, és biztosították a szeretetükről, ami egy ilyen nehéz időszakban különösen fontos, még akkor is, ha az énekesnő talán nem is ismeri azokat a kommentelőket, akik igyekeztek belé lelket önteni a nagy szomorúságban.