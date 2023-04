Peller Anna a válásáról: Előre nézek, nem hátra, csak a jövő érdekel!

Micsoda hatalmas feladat lehet egy családanyának az, amikor rá kell jönnie, hogy ahogyan eddig élte az életét, úgy már nem mehet tovább! Milyen nehéz lehet belátni, hogy eljött az ideje a változásnak, mert annak, ami addig volt, nincs értelme… Ám vannak olyanok, akik látszólag játszi könnyedséggel teszik túl magukat a nehéz pillanatokon; ilyen Peller Anna is. Mint ismert, a Lukács Mikivel 2009 szeptemberében kötött házassága már a múlté, ágytól-asztaltól elváltak, azonban mindezt a legnagyobb egyetértésben tették.

A feldolgozás módszerei

A házaspár válása az operettszínház környékén már szóbeszéd volt addigra, mire a közösségi oldalaikon bejelentették, hogy külön utakon folytatják tovább. Érdekes volt látni a videót, amelyen Miki arcán sokkal több fájdalom fedezhető fel – ez pedig nem lehet véletlen. Hogy miért? A férfi a szakításuk nyilvánossá tétele előtt alig egy hónappal még a házasságuk erényeiről vallott a hot! magazinnak.

– Szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy kölcsönösen támogató és elfogadó házasságban élünk Annával – ecsetelte akkor Miki.

Nos, ez a frigy ért villámcsapás-szerűen véget… Miklós a Palikék Világa by Manna podcastben nemrég még valamiről mesélt, ami szintén befolyásolhatta a kapcsolatuk alakulását: a férj 45 évesen életközepi válságba került.

– Soha nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni és hogy mi áll nekem jól, ezért egy útkereső folyamatban vagyok egy pszichológus szakember segítségével, akivel kisebb kilengéseket, nehézségeket, problémákat próbálunk a múltból helyrehozni – mesélte a műsorban.

Az is közrejátszhatott, hogy Anna egy igazi, kemény nő, aki nem mutatja ki a világnak az érzelmeit. Inkább kőkeményen dolgozik, édesanyaként és színésznőként is helytállva – ezzel gyógyítja a lelkét. Persze, húgához, Mariannhoz is fordulhat, aki nem sokkal korábban volt hasonló helyzetben.

Anna már a jövőt tervezi - Fotó: hot! magazin

Nem foglalkoznak a múlttal

A szakmai feladatok pedig szerencsére megtalálják a színésznőt? legutóbb a Madách Színházban kapott új szerepet. A SIX című koncertmusicalben játszhat, amely VIII. Henrik feleségeinek történetét mutatja be. Az eljátszandó nőalak, Seymour Johanna karaktere passzol Annához: ő is egy erős nő, aki szintúgy sok örömön és nehézségen van túl, vehemens és szókimondó, akit az érzelmek, a szenvedély kísért eddigi útján, természetesen a családdal a középpontban. Most, hogy a korábbi szerelmesek útjai végleg szétváltak – bár továbbra is egy házban laknak, a mediterrán stílusú épület a Peller szülők telkén áll – adódik a kérdés, hogyan tovább. Annának erre is megvan a válasza, amely ugyan szűkszavú, kimért, ám annál sokatmondóbb.

– Előre nézek, nem hátra, csak a jövő érdekel. Elrendeztünk mindent egymással, nem vagyunk haragban – mondta az említett darab sajtótájékoztatóján a hot!-nak.

Ami biztosnak tűnik: Miki már továbblépett. Pár hete egy női díjkiosztó gálán legalábbis erről tanúskodott minden mozdulata.

– Érdekes volt látni, hogy folyton ment oda a nőkhöz, mintegy pávatáncot járva körülöttük. Simogatta, szórakoztatta őket, és állítólag volt is olyan, akinél betalált a sok bók – árulta el lapunknak egy szemtanú.

A díjátadón a hölgykoszorúban Fotó: Szabolcs László

A gyermekük a legfontosabb

Van azonban valami, ami mindennél fontosabb az életükben: a nézeteltérésekből a kislányuk, Annabella semmit nem vehet észre, ugyanis mindkét szülőjét ugyanannyira szereti. Emlékezetes, egykor Miki maradt otthon vele gyesen, hogy Anna folytatni tudja a karrierjét.

– Számomra nem volt kérdés egy másodpercig sem, hogy otthon maradok-e a gyermekünkkel. Egyrészt azért, mert – természetesen, mint minden apa – szeretem a gyermekemet, és szeretem a feleségemet is. A feleségemnek dolga volt, munkája volt, egy esztendő után visszatérhetett a színházba. Nekem pedig pont kapóra jött, hogy az állandó, nyolcórás munkahelyemet otthagyhattam és végre otthon dolgozhattam a gyermek felügyelete mellett – emlékezett korábban a férj a Jakupcsek Plusz című műsorban.