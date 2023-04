Megszakad a szív: fekete-fehér fotóval gyászol Tóth Andi

Tóth Andi nagyon nehéz időszakon van túl. Az egyik pillanatban még nagyon boldogok voltak Marics Petivel és a közös jövőt tervezgették, a következő pillanatban pedig szakítottak. Bár Andi szerette volna csendesen és békésen maga mögött tudni a szakítást, sajnos ez nem volt könnyű. Egyfelől a Sztárban sztár adásában közösen szerepeltek, így tapintható volt közöttük a feszültség, másfelől pedig rosszindulatú pletykák is felreppentek a szakítás részleteit illetően, amiket bár az énekesnő megcáfolt, mégis nagy botrány kerekedett belőle. Most pedig újabb fájdalommal kell megküzdenie Tóth Andinak.

Tóth Andit nagyon sokan támogatják. Fotó: Bors

Mint arról korábban is beszámoltunk, Tóth Andi egy ideje fontolgatta a visszavonulását, később pedig határozottan be is jelentette a szomorú hírt. A rajongók reménykedtek abban, hogy ez csak valami rossz vicc, és a döntése nem végleges, mostanra azonban kiderült, hogy szándéka nagyon is komoly. A Sztárban sztár adásában valósággal tündöklött az énekesnő, dalai és klippjei pedig óriási sikereket értek el. Ennek ellenére nagyon sok negatív kritikával kellett szembenéznie az énekesnőnek, és talán ez vezetett a végső döntéséhez. Egy utolsó albummal búcsúzik most, melynek képe drámaian fekete-fehér, és a címe is az, hogy Last Album.

Tóth Andi ezzel megköszöni az elmúlt 10 évet, és végleg búcsút vesz a zenei pályától. A rajongók összetörtek, és hangot is adtak annak, hogy várják vissza a pályára:

- Remélem, ez leginkább csak az eddigi negatív tapasztalatoktól való búcsú, és nem a zenei karriered, csak az elmúlt időszak lezárása lesz végül. Kivételes tehetség és mellé kivételes szépség vagy, olyan mélységekkel, amitől az egész lényed, és a művészeted is megtelik valódi tartalommal. Ez óriási kincs. Adjon ez neked mindig elég erőt, hogy a nehézségeken túl tudj haladni! Remélem, mostantól egy új szakaszba lépsz az életedben, amikor mind a személyes, mind a szakmai életedben megtapasztalod a könnyedséget, boldogságot! Szívből kívánom Neked, szerintem végtelenül kijárna már, nagyon megérdemelnéd.. És persze, sokakkal együtt én is várlak vissza a zenei élet képviselőjeként is, amellett, hogy sok sikert és boldogságot kívánok addig is mindenhez, amibe fogsz!