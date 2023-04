"Egyiknek sem ül mellette az exe" – mindenki félreértette Tóth Andi csípős beszólását

Tóth Andi és Marics Peti szakítása egy brazil szappanoperára kezd hasonlítani, ahol a szerelmesek nem tudják, hogyan viselkedjenek egymással. Nem lehet könnyű egyébként, hiszen mind a kapcsolatuk kezdete, mind a szakításuk is végig a nyilvánosság előtt zajlott. A vasárnap esti Sztárban Sztár döntőjében azonban a korábbi álompár között a levegő inkább volt kulturáltan "fagyos", mint szerelmes.

Így ünnepelte a verseny győztesét, Gubik Petrát a zsűri Fotó: Markovics Gábor / Bors

"Nem ül itt az exük"

A vasárnap késő esti, mindent eldöntő Sztárban Sztár fináléban a látottak alapján biztosan kijelenthetjük: míg az elmúlt adásokban a levegőben is tapintható volt a kettejük közötti feszültség, most mintha a fiatalok kínosan ügyeltek volna arra, hogy leplezzék, amit gondolnak. Érezhetően finomodtak a beszólások, és talán Andiék konszenzusra jutottak abban, hogy a magánéletüket nem a zsűriszékben élik meg. Most vasárnap este kiderült, hogy Gubik Petra a legsokoldalúbb sztár ma kishazánkban. Az élő műsor felvezetőjében Tilla arra volt kíváncsi, hogy Andi szerint vajon most hogy érzik magukat finálé terhe alatt a szereplők? Andi egy csípős megjegyzéssel indított...

Egyiknek sem ül mellette az exe, szóval...

– hangzott a rögtönzött válasz az énekesnő szájából. A páros láthatóan nem kereste a szemkontaktust ekkor, ám mindketten nevettek a poénon, noha ez inkább szurkálódásnak tűnt. Sőt, a megjegyzést a legtöbben félreértették, hiszen nem is Petiről szólt, hanem Szabó Ádámról, Andi volt párjáról. Andi és Ádám már nem jártak, mikor kettejük között dőlt el, ki nyeri a 2020-as Sztárban Sztárt. A megjegyzés kétértelműen hangzott, és talán egy kicsit a jelen helyzetre is vonatkozott – jegyzi meg cikkében a Ripost.

Andi már egyszer majdnem vitte a prímet, akkor is egy exe mellett volt Fotó: Móricz István

Marics még bókolt is!

Andi és Peti végig koncentráltak, hogy szinte ne is nézzenek egymásra, azonban Oláh Ibi Tina Turner előadása után Peti nem bírt magával, és egy szép bókot is elengedett.

A zsűrik között ül egy fonomenális Tina Turner és egy középsz*r!

– szólt Peti, és ezt egy hatalmas bóknak szánta, hiszen Turnert mindketten énekelték már ezen a színpadon, és Peti most egyértelműen Andit dicsérte ország világ előtt. Az énekesnő egyébként úgy csinált, mintha hidegen hagyná a dolog, de talán mégis jól esett neki legbelül.

Oláh Ibolya remekül hozta a rocknagyi, Tina Turnert Fotó: Markovics Gábor / Bors

Majdnem fellökte Andit Marics Peti?

Úgy tűnik, a hozzászólók még a legjobb pillanatokban is találnak kivetni valót: egy kommentelő hevesen kritizálta Petit, hogy az adás végén, amikor végre ők is lelkesen felmehettek a színpadra, hogy együtt örüljenek a nyertessel, látni vélték, ahogyan Peti sietségében majdnem fellökte volt szerelmét, Andit...

– Jó nagyot löktél szegény Andin, amikor Tillához szaladtál, majdnem felbuktattad – írták Petinek a dorgálást. Azonban ezzel a véleményével egyedül maradt, hiszen mások szerint nem történt ilyesmi.