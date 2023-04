Megmutatta ritkán látott születésnapos lányát Szulák Andrea

16 éves lett Szulák Andrea lánya, aki szinte már kész nővé érett. Szulák Andrea nagyon óvja a nyilvánosságtól, ezért nagyon ritkán mutatja meg őt nyilvános eseményeken vagy a közösségi oldalakon. Most egy csodás közös képpel köszöntötte szeretett gyermekét, akire nagyon büszke.

– Amióta vagy nekem, minden nap megköszönlek a Jóistennek!!! Ha van olyan amiért érdemes élni, az Te vagy! Váljon minden jó álmod valóra és legyél nagyon boldog! Nagyon szeretlek! – köszöntette a szülinapost édesanyja.



Nem fogja elzavarni a kérőket

Bár már kész nő Rozina, a kérők miatt nem aggódik édesanyja, csak a fiatalkori botlásoktól tart. Viszont a fiúktól nem félti a lányát a színésznő, aki igyekezett minden tudással felvértezni a tinédzsert. Nem is szeretné Andrea azoknak a szülőknek a táborát erősíteni, akik legszívesebben puskával kergetnék el az udvarlókat.

Nem féltem a fiúktól, mert szerintem ők is csodálatos emberek tudnak lenni, csak azoktól az ifjúkori hülyeségektől, amitől minden egyes édesanya félti a gyermekét, akár fiú, akár lány. Ez most az a kor, amikor nem az eszükre hallgatnak, hanem a szívükre, az ösztöneikre vagy a kíváncsiságukra. Igyekszem felvértezni őt, hogy ha lehet, akkor ne a saját kárán tanuljon

– fejtette ki a színésznő korábban , aki továbbra is a lánya érdekeit tartja szem előtt úgy, hogy közben továbbra is megmaradjon a kettejük között húzódó erős kötelék. Olyannyira, hogy még a fellépéseit is lányával töltött időhöz igazítja.