Ez komoly? Fizetést ad a lányának Köllő Babett

Láthattuk már futurisztikus szettekben vagy éppen dívaként a tévében, emellett több magyar tervező ruhamárkájához áll modellt. A legfőbb kritikusa tinédzser lánya, Milla, aki egyben a legőszintébb „tükör” is az édesanyja számára – minden téren. Babett pedig mindenképpen szeretné átadni a gyermekének azt, amit eddigi élete során megtanult.

– Nem tudom, mondhatom-e azt, hogy ez a legteljesebb életszakaszom, de ha már ott tartok, hogy élem az álmomat, sőt egzisztenciális szinten is eljutottam addig, hogy már nem csak a páromnak köszönhetem, amit elértem, akkor mondhatom, hogy elégedett vagyok. Millát is arra nevelem, hogy akármilyen lesz az élete, sose adja fel a függetlenségét és a munkáját. Bárhogy alakulhat az élet, ezért legyen egy olyan szakmája, amit szeret – árulta el Babett, aki igyekszik erős nőt nevelni a lányából.

Milla az édesapjára hasonlít - Fotó: hot! magazin

„Azt éreztem, hogy kiszolgáltatott vagyok”

Babett már 15 évesen felismerte, hogy meg kell állnia a saját lábán. A nyári szünetek alatt dolgozott, év közben pedig a színháztól kapott fizetést, hogy ne a szüleitől kelljen kérnie.

– Milla is ezt csinálja, hogy legyen egy kis függetlensége. Azzal keres pénzt magának, hogy a közösségi oldalamon a legtöbb videót ő vágja meg nekem, zenét is vág alá; már nagyon ért hozzá! Ebből van zsebpénze. A modellfotóimat is megmutatom neki, általában tetszenek neki, de azt is megmondja, ha nem annyira – mosolygott a modellkedő édesanya, akire a férje is nagyon büszke. – András akkor is büszke rám, amikor megfőzöm a harmincfős vacsorát, és akkor is, amikor a tévében lát. Amikor Milla nyolc hónapos volt, akkor éltem meg egy mélypontot. Bár a férjem sosem tenné szóvá, azt éreztem, hogy kiszolgáltatott vagyok. Nem tudom, miért érezzük ezt mi, nők, de akkor lelkileg az segített, hogy havonta pár estére visszatértem a Játékszínbe. Az anyaság mellett így visszakaptam valamennyit a régi életemből – mondta őszintén a hot!-nak.

Egy idő után már érzi, elég a szépítkezésből - Fotó: hot! magazin

„Pizsamában megyek a stúdióba”

A művésznő szerint meglehetősen fárasztó mindig a topon lenni, így aztán például Jennifer Lopezt csodálja ugyan, de nem irigyli.

– Minden tiszteletem az ikonoké, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy legyen egy rosszabb pillanatuk. Hétköznap kényelmes tréningruhában szaladgálok, már addig jutottam, hogy pizsamában megyek a stúdióba, ha forgatás van – mondta nevetve.

– Ezek az overallos pizsik jól néznek ki, a stúdióban pedig rögtön kezelésbe vesz a fodrász, a stylist, a sminkes. Bevallom, rengeteg időnek tartom a készülődést... Van egy pont, amikor elkezdek mocorogni; a sminkes és a fodrász is tudja, hogy nekem az már sok. Persze amikor kész vagyok, sokkal dögösebbnek érzem magam. Lehet, hogy ezt erőltetni kellene a mindennapokban, de nincs rá időm! Az utcára nem sminkelek, csak alapozok, így sokszor megkapom: „A civil életben szebb vagy, mint a tévében!” Ez pedig nagyon jó érzéssel tölt el! hot!