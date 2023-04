Hoppá! Szemüveges férfihoz simulva táncol Sydney van den Bosch! – videóval

Nevetésből ma este sem lesz hiány a Szerencsekerék műsorában. A sztárvendég Csisztu Zsuzsa olimpikon tornász, műsorvezető lesz, ám az előzetes alapján nem ő viszi el a show-t!

Bár Csisztu Zsuzsa a sztárvendég, a Sanyi nevű játékostársa próbál a középpontba kerülni hóbortos viselkedésével Fotó: TV2

Zsuzsa egyik ellenfele, Sanyi látszólag nagyon élvezi a szereplést, s sok vicces pillanatot okoz társainak és a nézőknek is. Már a műsor elején kiderül egy jelentős momentum a gyermekkorából: a műsorvezető, Kasza Tibi kérdésére elárulja, egy alkalommal farsangra nem másnak öltözött, mint ceruzának!

Ez becenévként rá is ragad, Zsuzsa egy ponton megjegyzi:

– Egész jól mozog a Cerka!

A játékostárs, hogy ezt még inkább bebizonyítsa, táncba hívja a műsor csinos betűforgatóját, Sydney van den Bosch-t! a férjezett asszony jó mozgásérzékkel kap az alkalmon, háttal a férfihoz simulva, riszálva mutatta meg tánctudását.

Tibi fegyelmezően kiált rá a férfira, hogy most már elég lesz a mulatságból!

Az egyik játékos alaposan megtáncoltatja a csinos betűforgató lányt. Fotó: TV2

Az esetről készült videót itt tekintheti meg: