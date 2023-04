Csisztu Zsuzsa meglepő vallomása: „Jobban izgultam, mint az olimpián” – Videó

Április 24-én este indul a Szerencsekerék 4. évada Kasza Tibivel. A TV2 népszerű vetélkedőjében ezúttal is 1-1 ismert ember küzd meg 2 civil versenyzővel.

Csisztu Zsuzsa lesz az egyik új versenyző / Fotó: Tv2

A hétfői Mokkában a műsor szerencselánya, Sydney van den Bosch és a héten játékosként képernyőre kerülő Csisztu Zsuzsa beszélgetett a műsorvezetőkkel. Sydney azon kívül, hogy elárulta, szerinte mi a Szerencsekerék sikerének titka, beszélt az évad újításáról, a párbaj szeletről is, amely rendkívül sok vicces és meghökkentő pillanatot eredményezett a felvételek során. Csisztu Zsuzsa megerősítette, bizony neki is ki kellett lépnie a komfortzónájából, és azt is elmondta, volt egy olyan pont, mikor jobban izgult, mint anno az olimpián.

Az idei évadban olyan sztárvendégek fognak felbukkanni, mint: Görög Zita, Gömöri András vagy a csütörtöki évadnyitóban Hajdú Péter.

Szerencsekerék április 24-től minden hétköznap este a Tények Plusz után a TV2-n!