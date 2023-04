Hajdú Péter új életet kezdett, őszintén vallót mélypontjairól - Videó

A tévés és Sarka Kata tíz év házasság után 2018-ban elváltak, így Hajdú negyven felett kezdett újra csajozni, amit nem szégyell. Azt mondja megérte, hiszen újra rátalált a szerelem.

Hajdú Péter úgy érzi, Eszter mellett révbe ért Fotó: Nagy Zoltán

Az üzletember már 25 éve éli kamerák előtt és mögött az életét, a Frizbi műsorvezetője ez idő alatt óriási mélységeket és magasságokat is átélt, mind a karrierjében, mind a magánéletben. Hajdú Péter azonban most, 48 évesen úgy érzi végre megtalálta a lelki békéjét kedvese, Eszter mellett. A szerelmesek otthonában járt a Tények Plus stábja, a látogatás során pedig Peti felidézte a múlt fájó emlékeit, és az is kiderült, hogy gyermekorvosuk miért javasolt pszichológust Eszternek.