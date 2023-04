Nem semmi! Hajdú Péter elárulta, mennyi pénzt keres az online műsorával

Hajdú Pétert műsorvezetőként már soha nem láthatjuk a televíziók képernyőjén, döntésének pedig komoly oka van. Mint mondja, a jövő szerinte az online világban van, aki ezzel a fiatalabb nézők felé is nyitott. Műsora, a Frizbi nagy sikernek örvend a YouTube-on is, a Retro Rádióban pedig azt is elárulta Bochkor Gáboréknak, hogy mennyit tesz zsebre mindebből.

Hajdú Péter felhagy a tévézéssel Fotó: Máté Krisztián

– Van egy irodám Törökbálinton, ahol van egy stúdió, amit berendeztünk. Megegyeztünk a LifeTV-vel, és a díszletet onnan hoztuk el, beépítettük, bevilágítottuk, kamerákkal felszereltük, tehát ez egy klasszikus televíziós stúdió tulajdonképpen. Operatőröm is van, sminkesem is van, de fodrászunk mondjuk nincs – mesélte a Retro Rádió reggeli műsorában Hajdú, aki azt is elárulta, mennyit keres a videózással.

– Itt egy dolog van, elkészíted a műsort, feltöltöd a YouTube-ra, a platform pedig fizet. (...) Megnéztünk egy listát, amin a legnagyobb YouTuberek szerepelnek, és a TOP3 biztosan megkeres éves szinten több száz millió forintot. Ezt a Google fizeti.

A márciusi bevételünk nekünk 1 millió forint volt... Ez automatikusan érkezik, minden hónap 22-én.

Az összes feltöltött tartalom után, amit abban a hónapban megnéztek, ezek után kapunk pénzt. De ez a mi esetünkben nem elég, ezért van két nagyobb támogatónk is. (...) Ők ketten kifizetik a teljes forgatási költséget nekünk, de a profitom, az a Google-től jön – árulta el a népszerű műsorvezető, akinek az egyik legnézettebb videója G.w.M-mel készült.