Ha hiányolod Alekosz agymenéseit, akkor nézd az öccse bizarr videóit

Amikor éppen nincs képernyőn, akkor is heti szinten találkozhatunk Nagy Alekosz nevével az újságokban és a hírportálokon, hiszen önkéntes megmondóemberként mindig talál magának új célpontot, akiről kifejti a nem éppen finom véleményét. Szólt már be a horgászoknak, a motorosoknak, Galambos Lajosnak, a testépítőknek, de a Béres Anettnek írt levelei is nagy visszhangot kaptak. A markáns, eltúlzott kijelentésekben, zavaró modorosságban bővelkedő kinyilatkoztatásaiért többször fenyegették már meg Alekoszt, és rengeteg embernek nyílik ki a bicska zsebében a sorait olvasva. Azonban van egy elég jelentős tömeg, akik viszont remekül szórakoznak a több valóságshow-t is megjárt egykori biztonsági őr posztjain. Ők az elmúlt hetekben valószínűleg hiányolják is, hogy az agyukat lefárassza és feldobja a kedvüket Alek, hiszen a Közép-Amerikába költöztetett Ázsia Expresszben próbál helytállni. Nekik javasoljuk, hogy látogassanak el a fiatalabbik Nagy fivér, Tibor közösségi oldalaira, ugyanis ott is olyan tartalom várja őket, ami mellett nem lehet elmenni.

Őrület a köbön

A magát rendkívül szerényen Isten Királynak elnevező Tibi többnyire "edzős" videókat tölt fel magáról, melyekben mindig kijelenti az elején, hogy éppen melyik ismert sportolónak, vagy sportos hírességnek képzeli magát. A videókban túl sok beszéd nem kapott helyett, ugyanis ilyen képsorok mellé fölöslegesek a betűk, vagy az, hogy értelmezni próbáljuk, ahogy a testépítéssel hadilábon álló Tibor Jean-Claude van Damme kamionos spárgázását igyekszik a kertben leutánozni. Természetesen kamionok és spárga sem szerepel a végeredményben.

Legutóbb a harcművészektől elkanyarodva, a Forma-1-be tett kitérőt, Lewis Hamiltonként pattant egy kiselejtezett mosógép tetejére, és a Halálos iramban filmektől megihletődve, egy kis nitróval pörgeti fel a "járgánya" teljesítményét. Ez az érdi őrületben azt jelenti, hogy tüzet gyújt maga alatt egy dezodor és egy öngyújtó segítségével. Igen, jól olvasták...

Isten Király vs. G.w.M

Tibor néhanapján nemcsak az erőnlétével kérkedik, de bátyjához hasonlóan megtalál hírességeket is, akik valamiért felbőszítették. Ilyen eset volt, amikor G.w.M kihúzta nála a gyufát egy aprópénz dobálós koncerttel. A Kulcsár Edina férjének küldött videós üzenete valószínűleg nem ért célba, ugyanis Varga Márk jó szokásától eltérően, nem reagált Tibornak, pedig nehezére esik neki is kimaradni a verbális pofonok osztogatásából, ha valaki negatív kontextusban megemlíti a munkásságát.