Gyászol a világ: rákban hunyt el az 57 éves zenészlegenda

Sok év eltelt Otis Redding tragikus halála óta, mégsem tudta kiheverni a nagyvilág. Mindenki úgy gondolta, hogy jogszerű örököse a fia és névrokona, aki szintén zenészlegendává vált, most azonban ő is elhunyt. Az énekes és gitáros 59 éves volt, amikor legyőzte a rák.

Az ifjabb Redding mindössze hároméves volt, amikor apja, Otis Redding az egész zenekarával együtt meghalt egy repülőgép-szerencsétlenségben 1967 december 10-én. Tíz évnek kellett eltelnie, hogy Redding testvérével, Dexterrel megalapítsák első bandájukat, a The funkot, amellyel albumot is készítettek, és szép sikereket értek el. Most azonban szomorú hír érkezett az 59 éves zenészről:

Nehéz szívvel erősíti meg a hírt Otis Redding családja, hogy tegnap este elvesztette a rákkal vívott harcot

nyilatkozta a nővére. Redding egyébként nagyon szép sikereket ért el, egyszer pedig még egy európai turnéra is felkérték Eddie Floyd gitárosának. Itt énekelnie is kellett, a világ pedig rácsodálkozhatott, hogy milyen tehetséges.