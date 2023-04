„Egy nagybetűs férfit kerestem” – Gelencsér Tímea szerelméről mesélt nekünk

Gelencsér Tímea egy Instagram-posztban mutatta meg párját, akivel már közel egy éve együtt van. A TV2 Dancing with the Stars első évadának nyertese azt is elárulta, hogy miket keresett álmai pasijában.

Már egy ideje kerestem azt a férfit, aki hozzátesz az életemhez és nem pedig elvesz. Van a férfitípus akire fel tudok nézni, akinek van életcélja, aki határozott, aki tud tanácsot adni, és ő tud is adni, nem csak lenyugtat, hanem tényleg lehet rá számítani. Egy nagybetűs férfit kerestem. Nem is a saját korosztályomból kerestem, pont ezért

– fogalmazott lapunknak Gelencsér Tímea. A 2016-os Miss World Hungary szépségkirálynőjének párja cégvezető, saját vállalkozása van. Gelencsér Tímea elárulta, hogy párja rendkívül illedelmes, figyelmes, odaadó és ő pont ezeket a belső tulajdonságait kereste, amit most végre megtalált, ráadásul a közeli barátai, családtagjai is kedvelik őt.

Hogy miért most közölte ezt a hírt a követőivel, a nagy nyilvánossággal? Azért, mert nem szerette volna, hogy mindenféle lesifotóból derüljön ki a kapcsolatuk, ezért személyesen akarta ezt közölni. Közeleg a nyár, sok program, a közelgő húsvét, rengeteg lesz a nyilvános esemény és nem akarták már ezt titokban tartani.

– Már eltelt annyi idő, hogy biztos vagyok a dolgomban és szerettük volna ezt felvállalni – fűzte hozzá Timi, aki eddig sem élte az életét a nyilvánosság előtt, és ezután sem szeretné. A műsorvezető élvezte ezt az időszakot, amít „titokban” töltöttek, ám mindenképpen szerették volna elejét venni a pletykáknak.