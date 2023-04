Elárulta kislánya nevét Fresh Wiki

Ahogy arról mi is beszámoltunk korábban, Fresh Wikinek április 11-én megszületett a második gyermeke.

Az egykori énekesnő elárulta, hogy hívják kislányát Fotó: Instagram

Gyulai Viki, a Fresh nevű együttes egykori énekesnője az Instagram-oldalán jelentette be hírt, ahol most azt is elárulta, hogy kislánya milyen nevet kapott. A 43 éves egykori énekesnőnek már van egy öt és fél éves kisfia, Samu, aki anyukája szerint már nagyon várta a hugica érkezését.

Ő itt Mici, kicsit még szégyenlős, de a nevét már elárulta. Nagyon szépen köszönjük a rengeteg gratulációt, jókívánságot mindenkinek!

- írta a kislányról készült fotóhoz Gyulai Viki.