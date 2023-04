Durva dolgot művelt Károly király Erzsébet egykori bizalmasával

Május 6-án, azaz jövő héten szombaton tartják Károly király ünnepélyes koronázási ceremóniáját Londonban. Mint ismert, Károly 2022-es trónra lépéséig évtizedeken át trónörökösi pozíciót töltött be édesanyja, a 70 évig uralkodó II. Erzsébet mellett, egészen a királynő tavaly szeptemberi haláláig örök ígéretnek számított.

Károly király megvált édesanyja legfőbb bizalmasától Fotó: PA

Nos, Károly egy héttel a koronázás előtt olyan dolgot tett, ami miatt néhai édesanyja biztos nem lenne rá büszke, és vélhetően boldog sem. A 74 éves uralkodó ugyanis szabályosan elűzte Windsor melletti otthonából II. Erzsébet egykori bizalmasát, Angela Kelly-t. Angela két évtizeden át volt II. Erzsébet egyik legjobb barátnője és öltöztetőnője, mindent meg tudtak beszélni, ám most Károly valamiért úgy döntött, nincs mese, az egykori bizalmasnak csomagolnia kell és új otthont kell keresnie – írja a Daily Mail.

A 65 éves Angela az Instagramon vallott őszintén érzéseiről, és azt is elárulta, hogy a "hivatali" telefonját már ki is vonták a forgalomból.

"Öreg vagyok én már ahhoz, hogy azon aggódjak, ki kedvel és ki nem. Ennél sokkal fontosabb dolgaim vannak! Ha szeretsz, én is szeretlek, ha támogatsz, én is támogatlak téged. Ha utálsz, az pont nem érdekel" – írta a közösségi oldalon egy mosolygós emoji kíséretében, és egy fotót is megosztott imádott kertjéről, amit most el kell hagynia.

"Eljött a búcsú ideje. Új otthonomba költözök, amit végre majd tényleg az otthonomnak hívhatok" – fűzte a képhez Angela, utalván ezzel arra, hogy jó ideje nem felhőtlen a viszonya Károllyal.

A király indítékai egyelőre nem teljesen pontosak, Angela barátai viszont úgy vélekednek, hogy valóban nagyon rosszul bántak a királynő jobbkezével, aki talán most végre fellélegezhet.