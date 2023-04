"Csodálatos fiatal művészek vannak velünk" – Támaszként gondol az ifjú generációra Korda György – Videó

Illusztris sajtóeseményen mutatta be legújabb élőzenés műsorát Balázs Klári és férje, a mindig fess Korda György, a könnyűzenei színpadok koronázatlan királyi párja. Fergeteges buli, tánc és még pókermeccs kommentálása is belefért az időbe. Az eseményen jelen volt a hazai zenei élet több szereplője is, a volt Fiestás Csordás Tibi, a színész-énekes Csonka András, a Puskás-Dallos házaspár, a Sztárban Sztár ezüstérmes Schoblocher Barbi és az örök slágereket pörgető DJ Dominik is.

Gyuri bácsi és Klárika még táncolni is beálltak Fotó: Szabolcs László / Bors

"Nekünk egy különleges kihívás és izgalom"

A május 4-én megrendezésre kerülő koncert óriási bevállalás a már nagypapa korban járó Korda Györgynek, ám az idő vasfoga mintha rajta mit se fogna, és Gyuri bácsi energikusan mesélte el, hogyan készülnek a nagy napra.

Őszintén megmondom, hogy ez nekünk egy különleges kihívás és izgalom. De mégsem vagyunk nyugtalanok, mert olyan csodálatos fiatal művészek vannak velünk, akiknek a jelenléte biztonságérzetet ad.

Különben meg aranyosak, édesek, és mindegyikükhöz van egy kis családi szálunk, történetünk – kezdte lelkesen a Reptér énekese, aki a Budapest Park színpadán is maga mellett tudhatja majd a számukra kedves mai előadóművészeket. A dolog különlegessége az, hogy a fiatal sztárok a Korda slágerek közül szemezgettek, és saját stílusukban adják majd elő azokat a koncerten.

A sajtóeseményen kiderült az is, hogy gyönyörű Balázs Klári remekül táncol, hiszen a Reptér rövidített verziójára egy rögtönzött koreográfiát is betanított a show tánctanára, mi több, a sztárok is mind megmozdultak. Érdekes momentum volt az is, amikor a sajtó munkatársai közül kértek egy önként jelentkezőt, aki beült pókerezni a sztárok közé. A játszmát közben a Korda házaspár a tőlük megszokott stílusban kommentálták, hiszen a nevük nem csupán a zenével, de a pókerrel is összeforrt. A riporter jött, játszott, és nyert.

A sztárok együtt pózoltak a jó hangulatú sajtóeseményen Fotó: Szabolcs László / Bors

"Nem ülök fel ilyen kis járművekre"

Balázs Klári és Korda György elmondta, hogy tartogatnak még meglepetéseket a májusi nagy koncertjükre, arról viszont még nincs egyetértés, hogy mik valósulhatnak meg. A koncert egészét a repülés keretezi majd, így a különleges bevonulásról is szeretnének gondoskodni a szervezők: olyan hírek is napvilágot láttak, hogy talán repülővel érkeznek az előadók a színpadra.

– Még szervezés alatt van ez, de egy biztos: ez is egy koncepció. Annyit mondhatok, hogy a szereplőket egy repülőút kapcsán mi konferáljuk be. Nem képzelheti senki, hogy leszállunk egy repülőgéppel a Park-ban! (nevet) Azonban vannak tervek, hogyan tudnánk imitálni a repülést – mesélte Korda György, és a mellette ülő Balázs Klári hozzátette, hogy habár egy helikopter még talán be is férne a helyszínre, de fel nem ülne rá, se pedig kishajóra.

Ez egy fóbiám, nem ülök fel ilyen kis járművekre. Nincs biztonságban az ember ezeken, azt érzem, és hát a nagy repülőn sem szívesen utazom, de azt néha muszáj

– hangsúlyozta Balázs Klári.